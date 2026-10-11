Los Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers vuelven a encontrarse en una instancia decisiva de las Grandes Ligas. Ambos equipos abrirán la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 este domingo 11 de octubre en el American Family Field de Milwaukee, donde los Cerveceros buscarán aprovechar su condición de locales para tomar ventaja ante los vigentes campeones de la Serie Mundial. El primer partido comenzará a las 18:00 horas del Tiempo del Centro de México y podrá seguirse por FOX One, de acuerdo con la programación anunciada para la postemporada de la MLB.

¿Quieres ver el duelo entre Brewers y Dodgers en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono celular? La audiencia mexicana puede consultar la transmisión a través de FOX One y FOX+, servicios señalados entre las opciones para seguir el encuentro en México. FOX One permite acceder a su programación deportiva mediante su página web y aplicaciones para dispositivos compatibles. La disponibilidad concreta del partido debe comprobarse en la guía de programación de cada plataforma.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Brewers vs. Dodgers por la MLB 2026?

El Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se disputará este domingo 11 de octubre. La serie enfrenta a Milwaukee, el mejor equipo de la temporada regular con 103 victorias, y a Los Ángeles, que terminó con 100 triunfos y busca conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

En México, estas son las opciones que puedes consultar para ver el encuentro:

FOX One: consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación.

consulta la programación del partido en el sitio oficial foxone.mx o en su aplicación. FOX+: verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming.

verifica la disponibilidad del encuentro y las condiciones de acceso en tu servicio de televisión o streaming. MLB.TV: revisa las restricciones territoriales y la disponibilidad de la postemporada para tu ubicación antes de contratar o iniciar sesión.

La transmisión estadounidense del Juego 1 está anunciada por FOX, FOX Deportes y FOX One. Para México, es importante comprobar la programación territorial de cada servicio, ya que los derechos y las señales disponibles pueden variar de un país a otro.

¿Cómo ver Brewers vs. Dodgers online por FOX One?

Para seguir el encuentro desde México a través de FOX One, puedes ingresar a la página oficial del servicio o utilizar la aplicación en un dispositivo compatible.

Entra en foxone.mx o abre la aplicación oficial de FOX One. Inicia sesión con tu cuenta y comprueba si tienes una suscripción activa. Busca la sección de deportes o la programación de la MLB. Selecciona el partido entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers, si aparece disponible en tu región.

FOX One es compatible con navegadores web en computadoras, teléfonos y tabletas. También puede utilizarse en dispositivos Android TV, Amazon Fire TV, Apple TV, Roku y determinados televisores inteligentes Samsung y LG, además de permitir la transmisión mediante Chromecast y Apple AirPlay.

¿Qué ofrece FOX One en México?

FOX One reúne transmisiones deportivas en vivo, repeticiones, análisis y contenido bajo demanda. Su catálogo incluye competencias de fútbol nacional e internacional, automovilismo y deportes estadounidenses, entre ellos el béisbol de las Grandes Ligas.

La plataforma ofrece acceso desde diferentes dispositivos, aunque los eventos incluidos y las condiciones de suscripción dependen de la región y del servicio contratado.

Horario, TV y dónde ver Brewers vs. Dodgers por los playoffs de la MLB 2026 en México

Torneo: Major League Baseball (MLB) 2026.

Major League Baseball (MLB) 2026. Instancia: Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Partido: Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers.

Milwaukee Brewers vs. Los Angeles Dodgers. Fecha: domingo 11 de octubre de 2026.

domingo 11 de octubre de 2026. Horario: 18:00 horas del Tiempo del Centro de México.

18:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: American Family Field, Milwaukee, Wisconsin.

American Family Field, Milwaukee, Wisconsin. Transmisión en México: consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro.

consulta FOX One y FOX+ para confirmar la disponibilidad del encuentro. Streaming: sitio web y aplicación de FOX One, sujeto a suscripción y disponibilidad territorial.