La emocionante Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) 2026 arranca este domingo 11 de octubre, con el esperado Juego 1 entre los Milwaukee Brewers y los actuales campeones, Los Angeles Dodgers. El compromiso iniciará a las 18:00 horas (tiempo del Centro de México y Milwaukee) / 8:00 pm ET / 5:00 pm PT desde el American Family Field, escenario donde se verán las caras dos novenas que superaron la barrera de las 100 victorias en la temporada regular de las Grandes Ligas. ¿Quieres ver el juego Brewers vs. Dodgers EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online; además de los horarios por región, debes saber para seguir la cobertura de este encuentro entre dos populares franquicias peloteras en un duelo al mejor de 7.

¿En qué canal transmite Brewers vs. Dodgers EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

Si te encuentras en los Estados Unidos, la transmisión en televisión abierta e inglés de la edición 2026 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) entre Milwaukee Brewers y Los Angeles Dodgers correrá a cargo de las señales principales de FOX Sports y FS1, mientras que la opción en español estará disponible mediante la cadena FOX Deportes. En el apartado digital, los fanáticos estadounidenses podrán seguir el juego minuto a minuto por streaming usando la aplicación oficial FOX One o plataformas de cable por internet como Fubo y YouTube TV.

Para el público de México, los canales de televisión de paga encargados de llevar toda la acción completamente en vivo son FOX Sports y FOX One. Si prefieres disfrutar del encuentro desde cualquier dispositivo móvil o Smart TV dentro de territorio mexicano, la alternativa oficial en streaming es la app de FOX One, asegurando una cobertura total del arranque de esta vibrante antesala de la Serie Mundial.

En el resto de Latinoamérica, existen diversas opciones locales y globales para no perderse el debut de Shohei Ohtani y Jackson Chourio en esta ronda. La plataforma internacional MLB.TV transmitirá el duelo sin restricciones, complementada por la señal de Disney+ en varios países, Teleantillas en República Dominicana, Canal 4 en Nicaragua, e IVC junto a BeisbolPlay para los aficionados de Venezuela.

País o región Hora local TV disponible Streaming online disponible Argentina 21:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Bolivia 20:00 -- MLB.TV / Disney Plus Premium Perú 19 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Colombia 19:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Ecuador 19:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Chile 21:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Uruguay 21:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Paraguay 21:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Brasil 21:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium Venezuela 20:00 -- MLB.TV, Disney Plus Premium, IVC y Beisbol Play República Dominicana 20:00 TeleAntillas MLB.TV Nicaragua 18:00 Canal 4 MLB.TV México 18:00 (CDMX) FOX Sports FOX One Estados Unidos 20:00 ET / 17:00 PT FOX Sports y FS1 (inglés) / FOX Deportes (español) FOX One, Fubo, YouTube TV, DirecTV Stream