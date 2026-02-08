Este domingo 8 de febrero desde las 6:30 p.m. (horario peruano), sigue la transmisión del EN VIVO y EN DIRECTO, con el partidazo entre . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus Premium, servicio de paga. Míralo por TV Azteca 7, Canal 5 de Televisa y FOX Sports si estás en México. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Levi’s Stadium será el escenario de este duelo y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Tampoco te pierdas el show de medio tiempo de Bad Bunny!

ESPN y Disney Plus pasan el Patriots vs. Seahawks por el Super Bowl LX 2026. (Video: Getty Images)
