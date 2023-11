El piloto peruano Ashley García confirmó su participación en el campeonato Dubái Internacional Baja 2023, última cita del Campeonato Mundial de Baja FIA 2023, que tendrá cita en los Emiratos Árabes Unidos y que se disputará entre el 10 y 12 de noviembre.

En esta competencia participan coches, buggies, motocicletas y quads, Ashley García participará en la categoría UTV, denominada T3 y es la más alta en su tipo. “Correré con la piloto paraguaya Andrea Lafarja, con ella corrí en el Dakar y logramos top 15 de más de 500 vehículos, este rally es el evento más antiguo de los Emiratos Árabes Unidos”, señaló Ashley .

García correrá con uno de los mejores equipos del mundo dentro de su categoría, el equipo alemán llamado Southracing, que le brinda la oportunidad de cumplir un sueño debido a su desempeño: ”Ya he corrido antes con ellos en distintas oportunidades en el campeonato mundial europeo, cuando corrí en Polonia, quedamos en el puesto 3 en el mundial del 2022″, asegura el piloto.

Este será su tercera vez disputando campeonatos de talla mundial, siempre con una buena participación, luego de probar suerte en el “Rally Al Qassim”, “Rally Sudair”, “Rally Aseer” y el “Qatar Baja”.Ashley no solo cosecha triunfos fuera del país, también a nivel nacional participando en el Campeonato nacional de Drift, CrossCountry y CrossKart, llevándose el primer lugar en todas sus modalidades.

Ashley García no tenía planeado ir al campeonato mundial este año debido a los constantes accidentes automovilísticos que estuvieron sucediendo. “Había tomado la decisión de no ir a ninguna competencia internacional porque lamentablemente este año he perdido muchos amigos que practican este deporte, estaba dudando demasiado porque en toda competencia tu vida está en juego. Pero, cuando la propuesta vino departe de Andrea Lafarja, me dio bastante seguridad ya que ella es una excelente piloto con manejo bastante seguro, a la vez es muy competitiva, no solo va a competir, sé que buscará ganar y eso es importante para mí, pues pienso de la misma manera cuando voy a una competencia poniendo siempre por delante la seguridad. Por ser mujer se piensa siempre que solo su participación es un logro, al contrario de esto, Andrea ha demostrando en anteriores campeonatos que puede competir de igual a igual con otros pilotos varones”, finalizó el piloto.

Actualmente el piloto lleva el timón del equipo AG SHOCKS, equipo que es parte importante de los triunfos del piloto y con el que promueve el deporte automotor en nuestro país que es uno de los principales objetivos de García y su equipo este año.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR