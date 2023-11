La cuenta regresiva está por llegar a su fin. Este sábado 4 de noviembre se juega la primera final entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, por la Liga 1 Betsson 2023. El compromiso está pactado para disputarse en el Estadio Monumental. A un día de esta nueva edición del clásico peruano, la institución merengue ratificó que solo podrán ingresar hinchas ‘cremas’ al coloso de Ate. Asimismo, apuntó que las personas que no vayan con una camiseta de la ‘U’ no podrán acceder a las instalaciones y, por lo tanto, no podrán ver el partido.

El cuadro estudiantil fue muy claro y avisó a los hinchas que tomen sus precauciones, pues las medidas de seguridad serán altas en este partido. “En el marco de la Ley N.° 30037 ‘Ley que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos’: la final de la Liga 1 de este sábado se jugará únicamente con hinchada local. Los asistentes que lleven una camiseta distinta a la de Universitario no podrán ingresar y serán retirados”, señaló.

Unos momentos después, el conjunto merengue añadió que esta medida también aplica para “los asistentes que estarán ubicados en la zona de palcos del Monumental U Marathon”. Cabe destacar que, en los últimos días, hubo especulaciones sobre la idea de permitir ambas hinchadas en los estadios que alberguen las finales. Sin embargo, la realidad es que el Monumental solo contará con hinchas locales y lo mismo será en el estadio Alejandro Villanueva.

Hace unos días, se confirmó que los hinchas merengues agotaron todas las entradas que se pusieron a la venta para el duelo en el Estadio Monumental. Lo que significa que habrá un marco espectacular en la primera final del campeonato. Además, Universitario informó que ya “son más de 31 mil los Socios Adherentes que se unieron a esta sociedad eterna”.

La final de ida está programada para iniciar desde las 8:00 p.m. en el Estadio Monumental, y será transmitida por GOLPERU; mientras tanto la vuelta, que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva el miércoles 8 desde las 8:00 p.m., se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX. Recuerda que en Depor te traeremos el minuto a minuto y las incidencias de ambas finales.





¿Cómo llegó Universitario a la final?

Universitario de Deportes llegó a la gran final por el título nacional tras ganar el Torneo Clausura 2023. Quedó en el primer lugar al obtener 39 puntos, sacándole una unidad de ventaja a Melgar, dos a Alianza Lima y tres a Sporting Cristal. El cuadro dirigido por Jorge Fossati registró once victorias, seis empates y una derrota. Además, anotó 28 goles y solo recibió ocho anotaciones.

¿En qué canales ver las finales entre Alianza Lima y Universitario?

Para definir al campeón de la Liga 1 Betsson 2023 se jugarán dos finales y cada una estará a cargo de un canal diferente. La ida, pactada para este sábado 4 de noviembre desde las 8:00 p.m. en el estadio Monumental, será transmitida por GOLPERU; mientras tanto la vuelta, que se jugará en el estadio Alejandro Villanueva el miércoles 8 desde las 8:00 p.m., se podrá ver por la señal de Liga 1 MAX.





