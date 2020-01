El Rally Dakar 2020, que se celebra en Arabia Saudita, ya empezó y los ocho representantes peruanos siguen presentes en la carrera más difícil del planeta. El más destacado fue César Pardo, quien junto a su moto, se ubicó en el puesto 45

“He manejado muy bien. Esta primera etapa (de Jeddah a Al Wajh) ha tenido muchas zonas similares a las de Perú. Me ha recordado a Pisco. Lamentablemente, estoy con un resfrío que me preocupa. Estamos iniciando y eso me puede traer consecuencias en los siguientes días”, declaró Pardo.

“(La Etapa 1) no ha sido de mi agrado”, señaló, por su parte, el motorista Sebastian Cavallero, que llegó en la posición 83. “Una mitad ha sido rapidísima, pero en la otra mitad ha habido pura piedra. Felizmente, no he tenido ninguna caída importante", agregó.

Carlo Vellutino, ya considerado leyenda en el Dakar por haber corrido 10 veces, se ubicó en el puesto 82. Y señaló que la etapa inaugural “ha sido un poco dura, llena de caminos pedregosos".

Por otro lado, en coches, Fernanda Kanno y Alonso Carrillo se ubicaron en el puesto 74, mientras que Leonardo Baronio junto al piloto chileno Juan Carlos Vallejo se posicionaron en la casilla 68.

La segunda etapa se desarrollará desde Al Wajh hasta Neom. Serán 367 kilómetros de especial y 26 de enlace.

Resultados peruanos

Puesto Piloto y copiloto Tiempo Categoría 68 Juan Carlos Vallejo / Leonardo Baronio 05:57:09 Coches 74 Fernanda Kanno / Alonso Carrillo 08:19:13 Coches 45 César Pardo 04:10:20 Motos 82 Carlo Vellutino 05:00:16 Motos 83 Sebastián Cavallero 05:00:26 Motos 133 David Chávez 06:25:39 Motos 139 Lalo Burga 08:09:47 Motos

Declaraciones de César Pardo, Carlo Vellutino y Sebastian Cavallero. (Video: Christian Cruz, enviado especial de El Comercio)

