Max Verstappen tenía todo a su favor para quedarse con la victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán. Sin embargo, la fatalidad castigó al piloto de Países Bajos en el momento menos esperado: en la vuelta 49 de 51. El piloto sufrió un accidente que le obligó a abandonar la competición de la Fórmula 1.

Verstappen avanzaba a más de 300 km/h, pero uno de sus neumáticos traseros (el izquierdo) se pinchó en la ruta. El desperfecto provocó que el integrante de Red Bull pierda el control de su monoplaza y como consecuencia terminó impactando violentamente contra uno de los muros laterales.

Max, por fortuna, salió ileso y sin problemas del vehículo. Sin embargo, el contexto provocó el enojo del piloto. Tras abandonar su auto, el holandés golpeó la parte trasera del monoplaza, pues aquel incidente le quitó la posibilidad de sumar una nueva victoria en la vigente temporada de F1.

De otro lado, inicialmente, se decretó entrada en pista del coche de seguridad, pero se cambió después a bandera roja; unos minutos de confusión, porque no se sabía si la prueba iba a ser reanudada o no. No obstante, tras un periodo de espera, se anunció que se relanzaría en la competición en Bakú, capital de Azerbaiyán.

El de Verstappen es el segundo accidente que se registró en la jornada. Más temprano y por coincidencias, el canadiense Lance Stroll (de la escudería Aston Martin) también sufrió un problema con uno de sus neumáticos y cerca de donde se produjo el hecho con la figura de Red Bull.

Sin Verstappen en la carrera, Sergio Pérez (su compañero de escudería) quedó con la primera opción de liderar el podio, seguido por el múltiple campeón británico Lewis Hamilton y la tercera para el alemán Sebastian Vettel. Finalmente, ‘Checo’ Pérez pudo hacerse con la victorias tras concluir el circuito.





