El calendario marca el 28 de junio de 2009. Aunque tímido, un pequeño George Russell se acerca a Lewis Hamilton para pedirle un autógrafo. En sus manos carga ‘Lewis Hamilton, My Story’ (Harper Sport, 2008), el libro autobiográfico del británico, y quiere tener su dedicatoria. “¿Para quién?”, le dice el piloto de 24 años que acababa de ganar su primer mundial de Fórmula 1 un año atrás. “Para George, George Russell”, responde el niño. “Eres el mejor, yo quiero correr como tú”, añade. Con una breve sonrisa, Hamilton le dice “ya eres un campeón”.

Esta breve reconstrucción textual de una captura fotográfica nace a raíz de que, doce años después, George Russell –ya no con un libro en sus manos pero sí como dueño de uno de los timones más deseados de la Fórmula 1– será el compañero de Lewis Hamilton en Mercedes-Benz. Este es el final –que a la vez sirve como comienzo– de la historia de un chico que creció admirando a su ídolo desde las gradas, y que a partir de 2022 compartirá escudería con él.

George Russell –el niño de la chaqueta verde– se acerca a Lewis Hamilton para pedirle que firme su libro, un perfil autobiográfico del piloto británico. (Foto: Recorte)

En aquel junio de 2009 –un año en el que Hamilton no pudo revalidar su título de 2008 y terminó quinto en la clasificación–, George Russell jamás imaginó que el tiempo le daría la razón a Lewis, pues aunque aún no es un “campeón” como le dijo en el Circuito de Silverstone, sus antecedentes hacen presagiar que muy pronto lo será. Si ya lo consiguió en la Fórmula 2 de 2018 con una aplastante diferencia sobre su compatriota Lando Norris, ¿por qué no creer en que es capaz de trasladar su destreza al ‘Gran Circo’? Lejos de las ataduras casi mediocres de Williams, de la mano de Mercedes las posibilidades aumentan.

El necesario respaldo familiar

La infancia de George Russell (King’s Lynn, Norfolk, Inglaterra, Reino Unido, 15 de febrero de 1998) siempre estuvo ligada al automovilismo. Era imposible que la pasión de su hermano Benjy no calase en él, pues al ser el menor de los tres hijos de Alison y Steve Russell, casi siempre estuvo a su cargo.

Lamentablemente Benjy no consiguió responder a las expectativas que había generado tras sus primeras competencias, y por falta de dinero no pudo continuar con su carrera. La familia Russell pertenecía a la clase media de King’s Lynn y cada vez fue más complicado costear sus inscripciones. “Mi padre cometió muchos errores con mi hermano, porque con cualquier cosa que haces por primera vez tienes que aprender y ganar experiencia. Así que tuve la suerte de que me pusiera en el camino correcto a una edad temprana”, comentó George años después, refiriéndose a cómo vivió los primeros años en que tuvo que retomar el camino dejado por su hermano.

Desde que decidió cumplir con los sueños frustrados de su hermano mayor, George Russell tuvo el soporte familiar, especialmente el de su padre. (Foto: George Russell / Instagram)

A George Russell no le quedó grande la responsabilidad, ya que se valió de su talento innato para hacer de las pistas de carrera su parque de diversiones. Entre 2006 y 2007 se llevó la categoría cadetes del Kart Masters British GP, además del Kart Master British GP en la categoría WTP en 2008. No obstante, esos pequeños éxitos personales no se hubieran dado sin el apoyo de su familia, quienes, por decisión unánime, pasaron a vivir en una casa rodante para que el traslado a sus campeonatos sea menos costosos.

La internacionalización

Los títulos que George Russell consiguió entre 2009 y 2010 le valieron para lanzar su nombre a competencias de renombre internacional, algo que venía buscando desde que sus éxitos locales le comenzaron a quedar chicos.

Ese salto cualitativo en competitividad lo dio en 2014, año en el que participó en el campeonato británico de Fórmula 4 y el Fórmula Renault 2.0 ALPS, ganando solo el primero con cinco victorias y once podios en 24 carreras. El salto a la Fórmula 3 se dio sin mayor esfuerzo y, a pesar de que quedó sexto con Carlin Motorsport en 2015, su nombre ya aparecía en la carpeta de algunas escuderías.

George Russell consiguió su primer podio en la Fórmula 1 en el atípico Gran Premio de Bélgica. (Foto: EFE)

En 2016, mientras corría con HitechGP, recibió un llamado que le cambió la vida: Mercedes lo contactó para que se sume a su programa de jóvenes, un centro de formación donde los más destacados pilotos de su generación empiezan a tener roces con la Fórmula 1 para una posterior incorporación.

Al año siguiente no solo fue parte del GP3 Series, sino también ya montaba un monoplaza como piloto de pruebas como parte del equipo de Force India. Su título en la Fórmula 2 con ART Gran Prix solo hizo que el tiempo que le faltaba para entrar a las ligas mayores se acortase un poco más.

Destinado a la grandeza

Después de pasar un 2018 siendo piloto de pruebas de Mercedes y Williams, la escudería británica lo oficializó como piloto principal en la temporada 2019 de la Fórmula 1, teniendo como compañero al polaco Robert Kubica. Sin embargo, no fue sino hasta finales de 2020 que consiguió sus primeros tres puntos, curiosamente, reemplazando a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Sakhir. El multicampeón había dado positivo por COVID-19 y Mercedes gestionó su pase para dicha jornada. De no haber sido por algunos “errores técnicos” –algunos dicen que la escudería no quiso que su primer triunfo se diera de esa manera, pues opacaría la imagen de Hamilton–, su victoria en el Circuito Internacional de Baréin pudo haber sido histórico.

George Russell es una de las grandes promesas del automovilismo británico. Con su incorporación a Mercedes, se espera mucho de él ahora que estará al lado de Lewis Hamilton. (Foto: AFP)

Este 2021 se ha mantenido en Williams al lado del canadiense Nicholas Latifi, quien reemplazó a comienzos de 2020 a Kubica. Esta temporada ha sido muy próspera para George Russell, pues además de sumar puntos en el Gran Premio de Hungría, logró su primer podio en el atípico Gran Premio de Bélgica. En el Spa-Francorchamps celebró junto a Hamilton y Max Verstappen.

Ahora que le ha llegado la chance soñada, George Russell es consciente de la responsabilidad que eso significa, pues secundar a un ganador como Lewis no es una tarea fácil. Al propio Valtteri Bottas, quien se despidió de Mercedes para pasarse a Alfa Romeo, le ha costado muchísimo equipararle el nivel al británico durante los cinco años que ha estado con el equipo alemán.

Cuando terminó octavo en Baréin contra todo pronóstico, Fernando Alonso dijo lo siguiente: “Las veces que seguía las carreras desde casa me impresionaba bastante. Sacaba siempre algo especial de cada fin de semana. Esa carrera en Baréin fue suficiente para abrir los ojos de millones de personas”. Esas palabras del español fueron más que contundentes para medir las posibilidades de grandeza del piloto de 23 años.

Es más, en un intercambio de cascos, Alonso le dio el suyo con un sutil pero revelador mensaje: “Futuro campeón del mundo”. A diferencia de Hamilton en 2009, el presentimiento del asturiano tiene un porcentaje de certeza más próximo a la realidad. Vestido con los colores de Mercedes y al lado de su ídolo de infancia, George Russell quiere demostrar que está preparado para revolucionar las pistas en 2022.

George Russell ha admirado toda su vida a Lewis Hamilton. Este 2022 tendrá la oportunidad de correr en la escudería de su ídolo. (Foto: Agencias)

