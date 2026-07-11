El regreso de Conor McGregor al octágono ya es oficial: tras cinco años fuera, el irlandés reaparece para enfrentarse a Max Holloway en la revancha estelar de UFC 329 este sábado 11 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Esta pelea, programada durante la International Fight Week, recupera un duelo histórico que se vivió hace 13 años y promete ser uno de los grandes imanes del evento. El irlandés vuelve como uno de los nombres más mediáticos de la UFC, y el choque contra “Blessed” confrontará experiencia, técnica y la expectativa de una nueva era para las peleas de peso ligero.
¿Quieres ver la pelea en vivo y en directo por Smar TV, streaming online y cualquier plataforma digital? A continuación, te comparto la lista de canales por cable, app móvil y dónde seguir la cobertura desde diferentes países como Estados Unidos, México, España y otros países de Latinoamérica.
¿Qué canal transmite la pelea McgRegor vs. Holloway EN VIVO ONLINE?
La pelea Conor McGregor vs Max Holloway 2 en UFC 329 se transmite de forma exclusiva por Paramount+ a nivel internacional, sin pago por evento adicional, y en TV abierta solo hay contenido previo en CBS en Estados Unidos en algunos mercados. A continuación, una lista de los principales canales y plataformas por región.
|País / Región
|Plataforma / Canal principal
|Detalle clave sobre UFC 329
|Latinoamérica (incl. Perú)
|Paramount+
|Derechos exclusivos para UFC en la región; transmite preliminares y cartelera estelar completas.
|Perú
|Paramount+
|Única plataforma oficial para ver McGregor vs Holloway 2 en vivo.
|México
|Paramount+
|Evento completo en vivo; horarios alrededor de 19:00 (cartelera estelar, hora del centro de México).
|Colombia, Ecuador
|Paramount+
|Prelims desde las 16:00 (hora local), estelares a partir de las 20:00 aprox.
|Argentina, Chile, Uruguay, Brasil
|Paramount+
|Cartelera estelar desde las 22:00 (hora local aproximada).
|Estados Unidos
|Paramount+
|Evento completo sin PPV; main card 21:00 ET / 18:00 PT.
|Estados Unidos
|CBS (solo programa previo)
|Programa “This Is UFC: McGregor vs Holloway” el 10 de julio; la pelea no se emite por CBS.
|España
|Paramount+
|Emisión principal a través de Paramount+; otros operadores no tienen derechos para UFC 329.
|España (alternativo reportado)
|HBO Max (mención en redes, no oficial UFC)
|Algunas guías indican UFC 329 por HBO Max en España, pero la exclusividad oficial es de Paramount+.
|Región global (seleccionados)
|Paramount+ (planes Essential y Premium)
|Cobertura en inglés, español y portugués desde T-Mobile Arena.
|Mercado global (inglés)
|Prime Video – canal UFC 329 (listing)
|Listado de transmisión en inglés de UFC 329; depende de disponibilidad por país.
¿A qué hora ver Conor McGregor a la UFC en EE.UU.?
Para los aficionados en EE.UU., la programación de UFC 329 será la siguiente:
- Preliminares tempranas: 2:00 p.m. PT / 4:00 p.m. CT / 5:00 p.m. ET
- Preliminares: 4:00 p.m. PT / 6:00 p.m. CT / 7:00 p.m. ET
- Cartelera principal: 6:00 p.m. PT / 8:00 p.m. CT / 9:00 p.m. ET
- Pelea de McGregor vs. Holloway (aproximadamente): 8:30 p.m. PT / 10:30 p.m. CT / 11:30 p.m. ET
Cartelera completa de UFC 329 - McGregor vs. Holloway
Cartelera principal
- Conor McGregor vs. Max Holloway 2 — peso wélter
- Paddy Pimblett vs. Benoît Saint Denis — peso ligero
- Cory Sandhagen vs. Mario Bautista – peso mosca
- Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh — peso mosca
- Gable Steveson vs. Elisha Ellison – peso pesado
Cartelera preliminar
- Robert Whittaker vs. Nikita Krylov — peso semipesado
- Luke Riley vs. Kai Kamaka III — peso pluma
- Damian Pinas vs. César Almeida — peso medio
- Cody Garbrandt vs. Adrian Yañez — peso gallo
Early prelims
- Ode’ Osbourne vs. Cody Durden — peso mosca
- Tracy Cortez vs. Wang Cong — peso mosca femenino
- Ryan Gandra vs. Zach Reese – peso medio