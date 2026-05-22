Sigue la ‘Busemanía’ en Alemania. Ignacio Buse clasificó a la final del ATP 500 de Hamburgo luego de superar por 2-0 al estadounidense Aleksandar Kovacevic (94° ATP), que había llegado a esta instancia desde la ‘qualy’. La primera raqueta peruana sigue dando pasos agigantados en su tenis y se impuso en sets corridos tras demostrar un nivel avasallador en el primer set y darle el golpe necesito en la manga definitiva, para instalarse en su primera final a este nivel justamente en la semana previa a su debut en el cuadro principal de Roland Garros.
El arranque del peruano fue aplastante. Luego de que el estadounidense ganó el primer punto, el ‘Colorado’ Buse ganó los seos juegos restantes, con triple quiebre de por medio, para llevar el set inicial por 6-1. La clave estuvo en su primer servicio, donde tuvo el 100% de efectividad, y en las chances de quiebre concretas: 3 de 4, incluso sin otorgar ninguna oportunidad de quiebre a su rival.
En el segundo set, Kovacevic vendió cara su derrota. Comenzó más enfocado y menos errático y pudo mantener la paridad, sin ninguna chance de break para ambos tenistas, hasta el décimo gane: cuando el norteamericano sacaba 4-5 para seguir con vida en el partido, ‘Nachito’ aprovechó su primera y única oportunidad de quiebre y se llevó el set definitivo por 6-4, para levantar los brazos y hacer estallar el Tennisstadion de Hamburgo, que tuvo harta presencia peruana.
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