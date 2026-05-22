Cuando Universitario de Deportes anunció la contratación de Sekou Gassama como el delantero extranjero para pelear por el tetracampeonato, las dudas se instalaron de inmediato. Llegaba con muy poca actividad tras haber disputado su último partido oficial en junio del 2025 y, para colmo de males, no inició la pretemporada a la par de sus compañeros y recibió una licencia por temas personales para llegar con lo justo. Evidentemente eso lo mermó físicamente, poniendo en entredicho las decisiones del área deportiva que por ese entonces estaba encabezada por Álvaro Barco.

Tras una primera evaluación, se supo que Sekou Gassama no iba a continuar en Universitario para la segunda parte del año, a raíz de una decisión tomada desde la administración. Incluso, hace unos días se confirmó que le pidieron al delantero llegar a un acuerdo para rescindir su contrato de manera anticipada, pero este, en vista de que sabía que iba a llegar un nuevo entrenador, no aceptó la rescisión y pidió una última oportunidad para responder en el campo.

Así pues, luego de varios partidos sin salir en lista de convocados y otros en donde se quedó en el banquillo de suplentes, el delantero ingresó en los últimos minutos del encuentro contra Nacional de Uruguay, generando la jugada más peligrosa de la noche. Lamentablemente Martín Pérez Guedes no decidió bien frente al arco y no se concretó el gol que le hubiera dado una asistencia en sus registros.

Sekou Gassama no registra goles ni asistencias en Universitario. (Foto: Universitario)

Gassama no jugaba desde el 14 de abril; es decir, hace más de un mes. Pese a su poca continuidad, Héctor Cúper confió en él y se la jugó por su ingreso en un momento donde la ‘U’ necesitaba anotar, respondiendo ante el desgaste físico de Alex Valera. En sentido, tras lo ocurrido en Montevideo, se abrieron las interrogantes respecto a su permanencia en el club para el segundo semestre, con el respectivo visto bueno de Héctor Cúper.

Para aclarar el panorama, Franco Velazco, administrador provisional de la institución de Ate, conversó con los medios de comunicación a su salida del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y dio detalles de la decisión que se tomará sobre el futuro del atacante senegalés-español. El directivo aseguró que desde su lado no tomarán ninguna determinación, ya a partir de ahora todo estará en manos de Cúper y su comando técnico.

“Todo depende de la evaluación del profesor, en esa situación en particular, como directiva no nos corresponde emitir mayor análisis”, aseguró. Esto quiere decir que a Gassama se le abre una última posibilidad para que se respete su contrato y pueda demostrar que aún le puede ser útil a Universitario, en una segunda parte del año donde están obligados a ganar el Torneo Clausura para meterse en la disputa por el título nacional.

Héctor Cúper tendrá la última palabra sobre la continuidad de Sekou Gassama. (Foto: Universitario)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Nacional, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 12:45 p.m. y se disputará en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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