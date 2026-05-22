Universitario de Deportes se llevó un valioso empate de su última visita a Nacional, llegando a la última jornada de la fase de grupos dependiendo de sí mismo para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Para conseguirlo, los cremas tendrán que derrotar a Deportes Tolima en el Estadio Monumental; cualquier otro escenario obligará a la ‘U’ a sacar la calculadora, pero solo para ver si le alcanza para meterse a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Tras el 0-0 en Montevideo, el plantel de Universitario volvió a nuestro país para meterse de lleno en su penúltimo partido del Torneo Apertura, donde visitarán este sábado al CD Moquegua. Si bien ya están fuera de la pelea por el trofeo del primer certamen de la temporada, en tienda merengue saben que no pueden descuidar el campeonato local pensando en el acumulado y buscarán el primer triunfo con Héctor Cúper en el banquillo.

En medio de todo este panorama, Franco Velazco, administrador provisional de Universitario, charló brevemente con los medios de comunicación que lo arribaron en los exteriores del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y tocó algunos temas en agenda. El primero estuvo vinculado al presente del club y cuáles son sus sensaciones tras el empate frente a Nacional de Uruguay.

“No hay partido fácil en Libertadores, pero este punto lo vamos a valorar el martes si es que logramos clasificar a octavos de final, será un partido importante, y el hincha nos tiene que acompañar como siempre lo ha hecho. Todo depende de nosotros”, afirmó.

El administrador crema apuntó a sacar un resultado positivo contra Deportes Tolima y luego enfocarse en los fichajes que llegarán para la segunda parte del año. “Nos toca el martes cerrar la participación en Libertadores con un triunfo, y luego de cara al Clausura, empezar el proceso de reorganizar el plantel y seguir adelante”, agregó.

Al ser consultado sobre la situación de José Rivera luego de la polémica que se generó por su reacción ante Atlético Grau, donde lanzó la camiseta del club tras la derrota, Velazco apuntó: “El tema del ‘Tunche’ es un tema superado, no hay ningún problema con él. Él está a las órdenes del comando técnico y eso ya depende de ellos tomar las decisiones en la parte deportiva”.

En ese sentido, el delantero quedó habilitado para el compromiso de este fin de semana frente al CD Moquegua y los minutos que sume dependerá de Héctor Cúper y su comando técnico. “En la parte administrativa respecto a la que ocurrió, para nosotros es un tema que está zanjado y resuelto”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su último empate sin goles ante Nacional, Universitario volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite al CD Moquegua, en el compromiso correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para este sábado 23 de mayo desde las 12:45 p.m. y se disputará en el Estadio 25 de Noviembre.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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