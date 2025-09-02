El tenis peruano atraviesa un proceso de renovación que despierta expectativas y pone a nuevos nombres en el centro de la escena. Uno de ellos es Ignacio Buse, actual primera raqueta nacional, quien con apenas 21 años se ha consolidado como una de las promesas sudamericanas en el circuito ATP. Tras su reciente participación en el US Open, el limeño volvió a las canchas de arcilla para disputar el Challenger de Sevilla, torneo en el que inició con una victoria que le permite no solo avanzar de ronda, sino también mantener el ritmo competitivo de cara a los próximos retos con la selección en Copa Davis. Su debut no pasó desapercibido y volvió a dejar señales de madurez en su juego.

El peruano tuvo que exigirse desde el primer set, donde las cosas parecían complicarse tras un quiebre en contra en los primeros juegos. Sin embargo, mostró paciencia y temple para recuperar terreno y llevar el parcial hasta un tiebreak, instancia en la que se impuso con autoridad, cerrando 7-6(3).

Con esa confianza encima, ‘Nacho’ Buse salió al segundo set con mayor agresividad. Variando su saque y dominando desde el fondo, consiguió quebrar en el momento oportuno y asegurar el triunfo por 6-3, demostrando que sabe manejar los tiempos de los partidos en superficies lentas.

El rival que quedó en el camino fue nada menos que el español Bernabé Zapata Miralles, ex top 40 del mundo y un jugador con experiencia en torneos ATP. Aunque actualmente ocupa el puesto 410 del ranking, representaba una dura prueba para el peruano por su conocimiento de la arcilla y su trayectoria en estas instancias.

Ignacio Buse avanzó a los octavos de final de Chellenger de Sevilla | VIDEO: Challenger Tour

Con esta victoria, Buse se metió en los octavos de final del Challenger sevillano, donde se enfrentará a otro local: Pablo Llamas Ruiz, ubicado en el puesto 361 del ranking ATP. El encuentro promete ser un nuevo examen de consistencia para el peruano, que llega con confianza tras su debut.

El presente de Buse, además, no puede desligarse de lo que será la serie de Copa Davis ante Portugal, donde compartirá equipo con Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas y Alexander Merino. La responsabilidad de liderar al Perú en ese cruce recae principalmente en él y en Bueno, por lo que cada partido previo resulta fundamental como preparación.

Luis Horna, capitán del equipo nacional, ha destacado en varias ocasiones la evolución de Ignacio, valorando su disciplina y la capacidad de sostener partidos largos en el circuito. Lo mostrado en Sevilla ratifica que el trabajo va en buen camino.

El triunfo en la capital andaluza, más allá del marcador, refleja que Buse viene encontrando solidez en su tenis y confianza en su estilo, dos aspectos claves para competir en torneos de mayor nivel. El próximo desafío será otra oportunidad para medir su crecimiento y confirmar que el tenis peruano tiene en él a un líder con presente y futuro.

TE PUEDE INTERESAR