El presente de Gremio viene marcado por la búsqueda de jerarquía para reforzar un plantel que afronta una exigente temporada entre el Brasileirao. El equipo de Porto Alegre, donde milita el peruano Erick Noriega, no solo quiere consolidar su proyecto deportivo, sino también sumar experiencia en zonas claves del campo. En ese contexto, la directiva ha movido fichas para cerrar la llegada de un jugador de renombre internacional, uno que conoce bien lo que es competir en las grandes ligas de Europa y que ahora, tras varios años fuera de Brasil, volverá a vestir una camiseta en su país natal. Con esto, Noriega estaría a punto de tener un nuevo socio con pasado de estrella mundial.

El refuerzo en cuestión es Willian, volante ofensivo de 37 años que tuvo pasos destacados por clubes de primer nivel en Europa, especialmente en la Premier League, donde alcanzó reconocimiento en el Chelsea. El brasileño se encuentra actualmente como agente libre tras su último paso por Corinthians, y su fichaje por Gremio está prácticamente cerrado.

Según se conoció, el acuerdo entre el futbolista y el club ya está definido, restando únicamente los exámenes médicos de rigor y la firma del contrato. Una vez superado ese trámite, el experimentado mediocampista podrá sumarse de inmediato a los entrenamientos del equipo dirigido por Mano Menezes.

La llegada de Willian no solo representa un salto de calidad en el plantel, sino también un golpe mediático para la institución, que busca competir de igual a igual en el torneo local y en el plano internacional. Su recorrido por Europa, donde defendió a clubes como Shakhtar Donetsk, Arsenal y Fulham, lo coloca como un refuerzo de élite dentro del mercado sudamericano.

Además de su extensa carrera en Inglaterra, Willian también tuvo un paso importante por el fútbol ucraniano, donde brilló con la camiseta del Shakhtar. Posteriormente, su nombre se consolidó en la Premier League, siendo uno de los brasileños con más partidos disputados en la historia del torneo. Recordemos que a lo largo de su carrera a logrado ganar: 1 Copa América, 2 Premier Leagues, 1 FA Cup, 1 Europa League, 1 Carabap Cup, 1 Copa de la EUFA, 5 Campeonatos Ucranianos, 4 Copas de Ucrania y 2 Supercopas de Ucrania.

Willian se marchó de Corinthians por problema personales. (Getty Images)

No es la primera vez que Gremio se interesa por el mediocampista. En este mismo mercado, el club ya había tanteado la posibilidad de sumarlo, aunque en aquel momento el jugador no mostró predisposición a negociar. Sin embargo, las circunstancias cambiaron y ahora la operación está a un paso de concretarse.

En el camino también existieron ofertas desde la Major League Soccer de Estados Unidos y desde la liga árabe, lo que generó dudas sobre su destino. Finalmente, todo apunta a que el histórico jugador dará prioridad a volver a su país para competir en uno de los clubes más grandes de Brasil.

Para Erick Noriega, la llegada de un futbolista con este recorrido supone un desafío y, al mismo tiempo, una oportunidad de aprendizaje. Compartir vestuario con alguien que jugó al máximo nivel europeo y que supo enfrentar a las principales potencias mundiales es un plus que puede enriquecer tanto a él como al resto del plantel tricolor.

