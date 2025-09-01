Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 comenzarán pronto, pero Alianza Lima sigue sin conocer quién será su rival. Desde Conmebol, aún no deciden el clasificado de la llave de Independiente vs. U. de Chile, partido cancelado por graves problemas en las tribunas que desataron actos vandálicos. La audiencia para la exposición y defensa de cada club se desarrollará este martes 2 de setiembre, por lo que podría conocerse el desenlace final.
De acuerdo a la información de Marcelo Bee Sellares, especialista en derecho deportivo, este martes se marcará un paso importante en la decisión del rival de Alianza Lima para cuartos de final en la competencia o quizá el acceso directo hacia las semifinales, situación que es parte de las alternativas.
Además, la misma fuente, contó el proceso a seguir. En primera instancia, habrá una convocatoria presencial, donde cada club comparece por separado ante los organismos correspondientes. La idea es comenzar a integrarlos para proceder a la exposición de descargos, el cual es el segundo paso.
En tercer lugar, habrá escenario para brindar las pruebas necesarias que podrían quitar la culpabilidad de algunos equipos. Eso sí, lo más probable es que -si no hay eliminación- exista sanción económica o de suspensión para jugar sin público en los partidos que quedan de la competencia.
Acto seguido, los representantes legales de cada institución tendrán la opción de argumentar su punto de vista. Por último, desde la Comisión Disciplinaria de Conmebol emitirán las preguntas necesarias para poder llegar a una decisión final, la cual no está garantizada de manera inmediata.