En una semana histórica para su carrera profesional, Ignacio Buse (167.° ATP) no pudo replicar su superioridad en las rondas previas y cayó por 2-0 ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (109.°), quedándose a puertas de la final del ATP 250 de Gstaad. Más allá de la derrota, la primera raqueta del Perú tuvo una participación histórica en Suiza y dejó las expectativas muy altas para sus próximos torneos.

El partido –que duró dos horas y 22 minutos– no fue sencillo para ‘Nacho’, pues Cerúndolo empezó a acorralarlo con sus saques potentes y sus cambios de ritmo inesperados, razón por la que se impuso por 6-3 en el primer set. La cosa no cambió en el segundo parcial, donde nuestro compatriota no consiguió reponerse y volvió sucumbir por 6-3, cerrando así su estadía en este certamen.

Esta no fue la primera vez que el ‘Colo’ enfrentó a ‘Juanma’, pues anteriormente ya se habían visto las caras en los dieciseisavos de final del Challenger de Liga 2024. En aquella oportunidad, Buse comenzó ganando el primer ser por 6-1, pero no pudo sostener su ritmo en los dos siguientes parciales y perdió por 3-6 y 5-7.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), a través de su cuenta de X (antes Twitter), valoró el logro del tenista limeño. “Con tan solo 21 años, Ignacio se convirtió en el primer peruano más joven en llegar hasta esta instancia de un Torneo ATP, donde logró sus primeras victorias y sumó importantes puntos para escalar en el ránking mundial”, comentó la institución.

Ignacio Buse sigue firme en su camino para meterse al top 100 ATP. (Foto: ATP 250 de Gstaad)

Pese a esta caída en territorio suizo, hay que valorar lo conseguido por Buse. Recorrió un largo camino para instalarse entre los cuatro mejores del ATP 250 de Gstaad, viniendo desde la qualy y superando a rivales con mejor ubicación en el ranking. Si bien no lo veremos en la final, toda esta experiencia será valiosa para sus cortos 21 años.

Debido a todo lo vivido en este certamen, Ignacio Buse escalará en promedio 34 posiciones en el ranking en vivo, esperando verlo en el puesto 133 del mundo desde el próximo lunes. Claramente su objetivo de meterse en el top 100 sigue firme, algo que con total seguridad lo conseguirá más pronto que tarde si sostiene este gran nivel.

Por otra parte, ‘Nacho’ no tendrá descanso en las próximas semanas y su gira europea sobre arcilla continuará en el ATP 250 de Kitzbühel, en Austria. Debido a su gran actuación en Gstaad, recibió un Special Exempt (SE) que le permitirá iniciar desde el cuadro principal en este nuevo campeonato en suelo austriaco.

Ignacio Buse volverá a competir en el ATP 250 de Kitzbühel. (Foto: ATP 250 de Gstaad)

