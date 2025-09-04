En el tenis profesional, cada torneo representa una nueva oportunidad de crecimiento, pero también una prueba de carácter para los jóvenes que buscan consolidarse en el circuito. Ignacio Buse, con apenas 21 años, parece haber entendido perfectamente eso. Su temporada ya había sido sobresaliente, pero lo realizado en España confirma que atraviesa el mejor momento de su incipiente carrera. Después de haber ilusionado al hincha peruano con el ingreso al draft principal del US Open, ahora alcanza las semifinales del Challenger de Sevilla.

El triunfo frente a Carlos Taberner, tenista local y número 99 del ranking ATP, se dio de manera categórica, con parciales de 6-3 y 6-2. Más allá del marcador, lo que dejó en claro el peruano fue la autoridad con la que se desenvolvió en una cancha. Desde el arranque, Buse impuso condiciones y no permitió que el favoritismo del español se tradujera en presión para él.

En el primer set, el limeño llegó a colocarse rápidamente 5-0, sorprendiendo tanto al público como a su contrincante. Aunque Taberner intentó reaccionar, el dominio inicial fue suficiente para que el parcial se cerrara en 6-3 en apenas 53 minutos, expresando confianza en el terreno.

Ignacio Buse superó varias etapas del Challenger de Sevilla | Foto: Andina

El segundo parcial fue más parejo en el inicio, con un intercambio constante de quiebres entre ambos jugadores. Sin embargo, el peruano mostró madurez en los momentos decisivos, inclinando el set a su favor y sentenciando el 6-2 en poco más de 50 minutos. La consistencia y el temple terminaron marcando la diferencia en una jornada que lo ratificó como la gran revelación del certamen.

Con esta victoria, Buse se mete en semifinales y tendrá que enfrentar al español Daniel Mérida, quien viene mostrando también un nivel ascendente en el circuito. Será una prueba distinta, pero con la confianza ganada en las últimas semanas, el peruano afrontará el desafío buscando llegar a la final

El partido será el día de mañana aproximadamente al mediodía (hora peruana). Una vez culmine su participación en Sevilla, se unirá a la Selección Peruana de tenis para afrontar la serie de Copa Davis ante Portugal en Lima, un reto que lo tendrá como una de las cartas principales del equipo dirigido por Luis Horna.

¿Qué dijo Ignacio Buse por su buen momento?

El tenista peruano sigue escalando posiciones en la tabla del ránking mundial, pero afrontando duros retos en la ciudad española. Con mucha resiliencia y con la capacidad mental de seguir avanzando etapas, el peruano logró hablar en el post-partido frente a Taberner rescatando las características positivas de su rival.

“El score no refleja lo que ha sido el partido, Carlos es un jugador muy experimentado. Hoy he jugado bastante bien, ha sido un partido largo, físico, nunca es fácil jugar en Sevilla con el calor, seco, pero me siento cómodo aquí y voy a tratar de seguir disfrutando”, señaló el peruano.

Ignacio Buse brindó sus declaraciones tras clasificar a la semifinal. (Video: Copa Sevilla 2025)

