Hace algunas semanas, mientras se llevaba a cabo la pretemporada del Bayern Múnich, retumbó en nuestro país la buena consideración que estaba teniendo Felipe Chávez dentro del primer equipo bávaro, sumando minutos como titular en el último amistoso frente al Grasshopper, con triunfo por 2-1 para los alemanes. El volante germano-peruano, a sus 18 años, le estaba llenando los ojos a Vincent Kompany y dio importantes pasos para que pronto se concrete su debut oficial.

Si bien ‘Pipo’ –como le dicen en Alemania– no volvió a concentrar con el plantel principal, retornó al Bayern Múnich II y por ahora está a la expectativa de un nuevo llamado. Eso sí, quedó claro que está en la agenda del comando técnico de Kompany y, tras renovar su contrato con una extensión a largo plazo no revelada, hay altas expectativas en su progreso.

En medio de esto, Ernesto Arakaki, exfutbolista y actual formador de menores, fue consultado sobre lo que se viene hablando respecto al joven mediocampista, especialmente por los recientes pedidos de la opinión pública para que lo convoquen a la Selección Peruana; y no, no a una categoría juvenil, sino a la mayor, que en estos momentos afrontará la última jornada doble de las Eliminatorias.

Arakaki, que hasta el 2022 trabajó como director de menores en la Federación Peruana de Fútbol (FFP) y previamente como gerente de las Divisiones Menores de Alianza Lima, charló con Pase Filtrado y dio a conocer su postura sobre lo que se dice de Felipe Chávez y el pedido de la gente para que lo llamen a la ‘Bicolor’. En líneas generales, hizo un llamado a la calma.

“A veces somos medios acomplejados, siempre creemos que lo de afuera es mejor. Yo lo que creo es que nosotros que vivimos acá, reconocemos nuestra idiosincrasia, que conocemos nuestras carencia, debemos ser capaces de plantear soluciones a las cosas. Entonces, no sé, aparece un chico –no lo digo por Felipe Chávez– y no necesariamente son mejores que los nuestros”, afirmó.

Felipe Chávez tuvo minutos en la última pretemporada del Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Para el exzaguero, no todo lo que viene de afuera es mejor lo que hay en el Perú, incluyendo los directores técnicos. Además, aclaró que Chávez debe empaparse sobre cómo se juega en Sudamérica. “Los mismo pasa con los técnicos. Es parte de nuestra responsabilidad permitirlo, algo no estamos haciendo bien seguramente, para que se esté viendo soluciones afuera y no dentro. Es un buen jugador (Felipe Chávez), pero el fútbol sudamericano se juega distinto al de afuera”, añadió.

“Que venga a la Sub-20 primero, o a un Preolímpico, que se le vea, a ver qué tal se adecua. Ha crecido en otro contexto, pero jugar en Sudamérica no es lo mismo. No digo que sea mejor ni peor, es diferente. Esos chicos han crecido en una estructura, en un orden; pide eso en Sudamérica”, acotó, explicando que el volante del Bayern Múnich debería quemar etapas antes de llegar al seleccionado mayor.

Según comentó hace poco Carlos Silvestri, entrenador de la Sub-20, la FPF ya se contactó con Felipe Chávez y hay buena predisposición para que represente a nuestro país. Con 18 años, todavía podría jugar por su categoría en el Sudamericano del 2027. Incluso, si es que sigue creciendo en el Bayern, no es descabellado pensar en que puedan citarlo para el combinado mayor. El futuro es incierto; veremos qué pasa de aquí a unos meses.

Felipe Chávez no fue convocado por 'Chemo' del Solar al último Sudamericano Sub-20. (Foto: ITEA Sports)

