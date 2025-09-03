Llegó su momento. Luis Ramos, autor de 9 goles en esta temporada con América de Cali, contando Primera A de Colombia y Copa Sudamericana, será el delantero de la Selección Peruana ante Uruguay por las Eliminatorias 2026. De acuerdo a lo trabajado por Óscar Ibáñez en los entrenamientos en el complejo de Peñarol, el exCusco FC será el encargado de no hacer extrañar a Paolo Guerrero, ausente por lesión, y Gianluca Lapadula, no convocado debido a su inactividad, en el ataque de la ‘Bicolor’.

Luego de cuatro partidos donde fue suplente e ingresó en los segundos tiempos, ‘Lucho’ tendrá por fin su primera vez como titular en la Selección Peruana en las Eliminatorias. “La verdad que siempre lo tuve en mente, sabía que con el pasar del tiempo me tocaba o nos toca a muchos delanteros asumir esa responsabilidad. Me siento preparado, siempre trabajé de la mejor manera para este momento y espero que se me pueda dar”, señaló el ‘9′.

Además, confirmó que se encuentra en buen momento y que su presente en América de Cali lo respalda. “Me siento muy bien, vengo de hacer cosas importantes en mi club, hoy soy goleador del América y eso te da mucha confianza para venir a la selección y hacer las cosas bien”, apuntó en zona mixta, tras cumplir su primer entrenamiento en tierras uruguayas.

Luis Ramos se sumó a los entrenamientos de la Selección Peruana. (Foto: FPF)

De acuerdo a lo trabajado por Óscar Ibáñez, DT de la Selección Peruana, Ramos será el único delantero en un sistema de 4-2-3-1, donde los extremos -Kevin Quevedo y Andy Polo- serían los encargados de habilitarlo con centros, además del enganche -’Canchita’ Gonzales o Peña- para filtrarle balones.

“Con buenas impresiones desde que llegué, con muchas ganas no solo yo, sino todo el grupo. Con buena predisposición de enfrentar a Uruguay. Yo siempre con las ganas de afrontar de la mejor manera”, dijo ‘Lucho’ con respecto a su primer día de entrenamientos con sus compañeros de la selección.

Ramos debutó el año pasado en la Bicolor al mando de Jorge Fossati. Precisamente entró a los 82 minutos por Alex Valera en la victoria por 1-0 ante Uruguay en Lima, con gol de Miguel Araujo. Las vueltas de la vida le dan la posibilidad de volver a enfrentar a la ‘Celeste’, pero esta vez desde el arranque.

“Uno se entrenó y se preparó de la mejor manera siempre, desde el primer día que vine, siempre me preparé para jugar. Hoy en día -quizás- pueda tener la posibilidad, estoy preparado mentalmente y futbolísticamente, vengo haciendo las cosas bien en mi club, y me siento preparado y con mucha confianza para poder afrontar esto”, remarcó el ‘9′.

Luis Ramos tiene contrato con América de Cali. (Foto: AméricadeCali)

TE PUEDE INTERESAR