Una buena acción puede hacer la diferencia en la vida de otra persona. Bajo esta premisa, La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, junto con UNICEF, realizará la carrera solidaria Ilumina el Mundo 5K, una iniciativa que busca recaudar fondos para brindar ayuda humanitaria a familias afectadas por el fenómeno de El Niño.

La actividad forma parte de Ilumina el Mundo, una campaña navideña internacional que invita a las personas a ayudar a sus semejantes mediante acciones de servicio y solidaridad. Este año, una de sus iniciativas en el Perú estará dirigida a apoyar a las familias afectadas por El fenómeno El Niño (FEN), mediante una carrera que se realizará el miércoles 9 de diciembre en el Pentagonito de San Borja.

El objetivo es reunir a 5 mil participantes que, a través de su inscripción, contribuyan con esta causa. Cada inscripción a la carrera contribuirá a financiar proyectos de UNICEF para las familias afectados por el FEN, que ocasiona intensas lluvias, inundaciones y sequías en distintas zonas del país.

La propuesta es que la solidaridad también se exprese en acciones cotidianas y al alcance de todos. Por ello, no será necesario contar con experiencia deportiva para participar. Los asistentes podrán completar los cinco kilómetros corriendo o caminando, de acuerdo con sus posibilidades.

Bajo el lema “La meta es sumarnos todos”, la carrera invita a familias, grupos de amigos y ciudadanos en general a participar de una actividad cuyo propósito va más allá del recorrido deportivo: apoyar a quienes necesitan ayuda.

¿Cómo participar en Ilumina el Mundo 5K?

La carrera comenzará a las 8:00 a. m. del miércoles 9 de diciembre en el Pentagonito de San Borja. Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 30 de noviembre a través de la página web https://carrera5k.ilumina.la.

El costo de preventa es de S/ 60 hasta agotar los cupos disponibles. Posteriormente, las entradas tendrán un precio general de S/ 80 hasta finales de noviembre. Los niños menores de 14 años no pagan.

Participa de este importante evento y contribuye con la ayuda humanitaria destinada a las familias afectadas por el fenómeno de El Niño. Este 9 de diciembre, cada paso puede ser una forma de ayudar a quienes más lo necesitan. Inscríbete en https://carrera5k.ilumina.la.