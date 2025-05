Para un deportista, cruzar la meta de una competencia es el significado de un logro que no solo aborda lo que se vive en ese momento. Pasar la línea simboliza también el éxito de una preparación constante que conlleva a sacrificios que muchas veces son poco valorados por otras personas. En los últimos años, el Perú viene alcanzando distintos premios a nivel mundial y nuestros compatriotas llevan la bandera en lo más alto. Jovana de la Cruz y Dina Velásquez se quedaron con el podio en la Maratón de Santiago 2025, obteniendo la medalla de oro y plata, respectivamente. Más allá de su participación, son dos historias que se conectaron en el camino, descubriendo muchas cosas en común y generando el impulso necesario para poder tentar a más preseas.

Jovana de la Cruz tiene 33 años, pero ha recorrido muchos kilómetros como deportista (participó en los Juegos Olímpicos Río 2016 y Tokio 2020) y ello se vio reflejado en la obtención de la medalla de oro en la Maratón de Santiago. Sin embargo, para ella, compartir el podio con su compatriota tiene un plus adicional porque refuerza los objetivos personales de tener cada vez más deportistas en competencia.

Reforzando la idea, Dina Velásquez no deja de irradiar una sonrisa cuando recuerda lo que fue quedarse con la medalla de plata en su primera competencia internacional. Eso sí, el recorrido tuvo algunas dificultades que pudieron retrasar su recorrido, pero se mostró fuerte en el trayecto. En charla con Depor, reveló cuál fue el problema.

“Estoy retomando el deporte porque paré un tiempo por maternidad. Me he preparado fuerte y me fue bien. En la Maratón me cayó mal la ruta, me dio flato. Me dio desde el KM 28, pero no el dolor aumentó en el KM 34 y 37. Tuve que manejarlo psicológicamente para poder sobrellevarlo”, nos contó.

Jovana de la Cruz se enteró luego de la competencia, por lo que destacó su forma de manejar este asunto: “Me comentó sobre el problemas. A veces hay cosas que salen fuera de nuestro control. Ella usó una buena estrategia y eso habla muy bien de ella. A veces los deportistas nos preparamos meses, años y entrenamos esas partes”.

En ese sentido, ambas coincidieron que la convivencia fue clave para su desarrollo porque se pudieron conocer más. Además, existe una admiración por parte de Dina a Jovana, producto de su buen desarrollo con el paso de los años y la experiencia adquirida en el ruedo profesional.

¿Cuánto aporta convivir con tu compatriota en la previa de una competencia?

Jovana de la Cruz: “Es muy bonito porque conoces cómo se entrena otra persona. Es otra perspectiva. Cada uno tiene distinta manera de concentrarse. Visualmente hay ocasiones en las que compartí con algunos que se comunican distinto, por lo que capto el estrés y puede afectarte. En esta ocasión fue tranquilo con ella, eso aprendí de ella. Me gustó mucho compartir tiempo”.

¿Cuánto aportó competir en la Maratón de Santiago en su recorrido profesional?

Jovana de la Cruz: “Es la primera vez que gano una Maratón internacional. Es un paso muy importante en mi vida deportiva. Motivada para lo que se viene porque uno se frustra mucho, te cuesta entrenar. Cuando te va bien, te da ganas siempre de seguirlo intentando”.

Dina Velásquez: “Siempre hay nervios, pero me sentí cómoda. La tranquilidad es crucial para poder llegar bien a la Maratón. Mi experiencia fue la mejor porque es la primera en la que salgo del país”.

¿En qué modalidad se sienten más cómodas al competir?

Dina Velásquez: “Me siento bien en Maratón. También en cortas distancias”.

Jovana de la Cruz: “Maratón me gusta, pero no me encanta. La prueba que más me gusta es la media Maratón. Cuando era juvenil corría Cross y siento que tengo confianza en la prueba. Cuando fui a Ayacucho (ganó una medalla de oro), la expectativa era grande. Quizá son rutas nuevas, pero eso es lo que más me motiva”.

¿En qué les gustaría participar para lo Juegos Olímpicos?

Jovana de la Cruz: “Si me das a elegir, prefiero Cross Country. También te diría media Maratón”.

Dina Velásquez: “Me gustaría clasificar a los Juegos Olímpicos, pero tengo que buscar en qué ruta lo puedo hacer. En agosto hay un clasificatorio”.

Ser madre y deportista, un reto aparte

Si hay algo en lo que Jovana de la Cruz y Dina Velásquez también coinciden es que son madres. En este sentido, su desarrollo en el deporte ha pasado por momentos distintos que solo ambas conocen a profundidad. Es que sí, la rutina cambia y las prioridades son otras, pero nunca dejaron su sueño de seguir brillando en el más alto rendimiento.

Para Dina Velásquez, es necesario siempre tener un apoyo: “Uno pasa muchas cosas. Para ser madre hay obligaciones en el hogar y en el entreno. Es fuerte, pero si tienes apoyo de tu pareja puedes sobrellevarlo. Hay veces que puede enfermarse y la mente está en otro lado. También está el hecho que pueden contagiarte hasta de un resfriado. Debes poner más de tu parte siempre. Por eso la admiro a Jovana”.

En el caso de Jovana de la Cruz, tiene dos hijas, pero siempre detalla que estuvo bien asesorada para no sentir esta presión: “Con Dina nos entendemos mucho también por estas cosas, pasamos los mismos temas. Hay que ser muy disciplinado, ser consciente también que el tema del descanso no va a ser el mismo. Me costó y muchas veces me lesionaba porque no cambiaba el entrenamiento. Tuve que hablar con el entrenador y me hicieron entender que no estaba mal, que era algo normal. Aprendí a organizarme. El trabajo en conjunto con la familia también es clave”.

¿Cómo manejar también el aspecto mental?

Jovana de la Cruz: “Es muy delicado y más cuando eres mamá. La depresión y ansiedad pueden llegar con mucha facilidad. Es importante hablarlo con personas cercanas el cómo te sientes. Si se necesita buscar ayuda profesional, hacerlo. Nosotros contamos con equipos médicos que nos ayudan. Es clave tener en la familia alguien que te escucha”.

Dina Velásquez: “Cuando se enferma mi pequeño me pongo triste y esa ansiedad me afecta completamente. Todo eso trato de sobrellevarlo y, cuando ya no puedo, confío mucho en mi entrenador. Él me oriente para poder dar un mejor rendimiento, me habla bastante. Tenemos también psicólogos para manejar estas situaciones”.

¿Cuánto sientes que ha crecido el apoyo al deporte en el Perú?

Dina Velásquez: “Hay mucho desarrollo porque nuevos talentos están saliendo. Tanto entrenadores como profesores de Educación Física están captando gente de las provincias. Las municipales organizan maratones pequeñas y ello también motiva a las nuevas generaciones”.

Jovana de la Cruz: “Ha crecido un montón, tanto en búsqueda como en atletas de alto rendimiento. A nivel de Sudamérica estamos generando buenos tiempo. Desde el IPD hay programas que también motivan para poder seguir adelante. Hay gente que comienza a salir y no se les conoce, por eso ayuda tener este tipo de captación. A mí me captaron en la escuela, vieron que tenía talento y no me perdí en el camino. Hay que trabajar en equipo”.

Cuando se acabe el rumbo como deportista, ¿cuáles son los objetivos personales?

Jovana de la Cruz: “Consolidarme como profesional y terminar una carrera. Involucrarme en el mundo del deporte también”.

Dina Velásquez: “Mi sueño es llegar a unos Juegos Olímpicos y, más adelante, sería impulsar más talentos de mi provincia. Me gustaría llevar una profesión de educación para poder captar mayores talentos”.

