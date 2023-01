Durante el pasado Mundial de Parabádminton, desarrollado en Japón, Giuliana estuvo acompañada por Rubí Fernández, quienes vencieron en la final a las polacas Daria Bjunicka y Oliwia Szmigiel por 21-13 y 21-14. Justamente, tras obtener esa medalla de oro, la para deportista, Poveda, fue elegida como la mejor para deportista del año por la Fundación Deporte en Igualdad.

¿Cómo te sientes al ser reconocida como la mejor para deportista del año?

Muy agradecida con la institución por elegirme como la para deportista del año, y también por reconocer a las demás mujeres tanto deportivamente como administrativamente.

¿Qué aprendiste del 2022?

Yo creo que ha sido un año de muchos altibajos y mucho aprendizaje. El año pasado me ha ayudado mucho a mejorar y me ha servido de experiencia de estos próximos años que se vienen muy fuertes. He tenido que hacer muchos sacrificios, he tenido que ayudarme con mis entrenadores y mi familia para que me den ese apoyo moral para poder seguir adelante.

¿Qué pasó por tu mente al ver la presea dorada en el cuello durante el Mundial de Parabádminton?

Fue muy emocionándote, además que lo gané con mi compañera Rubí. Las dos siempre hemos estado unidas y lograrlo con ella fue muy emocionante, y esto fue una motivación para un siguiente internacional o un mundial, dar lo mejor en mis categorías y poder seguir trayendo logros al país.

¿Qué tan indispensable es la atención del área psicológica en un para deportista?

Yo creo que es muy importante, ya que tanto los para deportistas y deportistas estamos en una atención en cada juego, en cada partido que hagamos. Para mí es muy vital contar con un psicólogo deportivo en mi federación y que me haya apoyado en distintas situaciones. A veces estar en un alto rendimiento genera mucha presión y el deportista entrar a una crisis emocional. Con la ayuda de expertos cada uno de ellos pueda salir adelante.

¡Gracias, muchachos! Ustedes hacen grande nuestro deporte:



🥇 Pilar Jáuregui (Singles WH2)

🥇 Giuliana Poveda - Rubí Fernández (Dobles SH6)

🥈 Giuliana Poveda (Singles SH6)

🥈 Giuliana Poveda - Nilton Quispe (Mixtos SH6)

🥈 Pilar Jáuregui - Yuri Ferrigno (Mixtos WH1-WH2) pic.twitter.com/OGyFVRZUQM — Bádminton Perú (@BadmintonPeru) November 6, 2022

¿Pasaste por algún momento difícil estos últimos meses?

Yo creo que en algún momento sentí mucha presión que lo estoy controlando poco a poco, y creo que más adelante voy a poder controlar mis miedos, mis nervios y vencerlos.

¿Qué próximos desafíos vienen para ti?

Este más importante evento que tenemos este año son los Juegos Parapanamericanos 2023, para eso vamos a tener que ir a diferentes internacionales. El más cercano es el de España. En cuanto a los internacionales, van a contar para clasificar a París 2024, mi objetivo es poder clasificar y obtener logros.

A comparación de hace algunos años atrás, ¿qué es lo que crees que ha cambiado en cuanto al desarrollo del para deporte nacional?

Por ahora está muy bien, más que todos hay más deportistas mujeres que están destacando. Anteriormente eran los hombres los que destacaban, pero ahora tenemos deportistas que se están vinculando al deporte, están entrenando más duro y se están comprometiendo como tal y lo están llevando como un estilo de vida. Yo creo que van a haber mejores resultados. Con el logro de Pilar (Jauregui), con el logro de Angélica (Espinoza), con el de Kimberly (García) y otras más, estamos dando a entender de que las mujeres también pueden.

¿Cómo se ve Giuliana Poveda de aquí a cuatro años?

Bueno, yo me veo muy bien deportivamente y ganando muchas medallas para el país. Si Dios quiere, lograr una clasificación a París 2024 y a la vez, poder ser un ejemplo a seguir para las mujeres, tanto en lo deportivo como de manera profesional.





