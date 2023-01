Sin chances de ganar LaLiga, Champions League y Copa del Rey. El Atlético de Madrid ha perdido todo en esta temporada y las críticas apuntan a Diego Simeone. El fin de ciclo del argentino en el banquillo rojiblanco se ha confirmado el jueves en el Santiago Bernabéu, por lo que la cúpula del club madrileño ya busca un reemplazante de cara a la próxima campaña. De acuerdo al portal español El Nacional, en el Cívitas Metropolitano quieren a Luis Enrique. El técnico asturiano es la primera opción tras su paso por la selección de su país.

En el Atlético entienden que el exentrenador del Barcelona es la persona ideal para reemplazar a Simeone. Además, en su círculo más íntimo, Luis Enrique Martínez habría admitido que está con el apetito a tope para volver a dirigir a nivel de clubes. Eso sí, el asturiano llegaría a Madrid con un polémico fichaje bajo el brazo.

Y se trata nada menos que de Ferran Torres. El yerno de Luis Enrique cuenta con pocos minutos en el FC Barcelona y el técnico español quiere cambiar esa realidad llevándolo al Atlético de Madrid. Sin embargo, sus números no lo avalan como el gran delantero que buscan en el Atlético: solo cinco goles en 21 partidos.

En el FC Barcelona, con Robert Lewandowski no pondrían trabas en la salida de Torres. A pesar de que llegó como el fichaje estrella, desde el Manchester City y por 55 millones de euros, el de Foios no ha mostrado un rendimiento que justifique su cara contratación. La poca regularidad que tiene con Xavi Hernández haría que acepte irse con el suegro, en el próximo mercado de fichajes de verano.

Luis Enrique llegaría al Atlético de Madrid con el fichaje de Ferran Torres. (Foto: Getty Images)





Simeone ya pone en duda su futuro





En medio de los rumores que apuntan que Atlético de Madrid lo reemplazará con Luis Enrique en la próxima temporada, Diego Simeone puso en duda su continuidad como DT rojiblanco al señalar que queda “la segunda vuelta” y “después” mirará “con tranquilidad” lo que “conviene a todos”.

“Quedamos fuera de la Liga de Campeones, quedamos fuera de la Copa del Rey, nos queda la segunda vuelta casi entera para llegar al objetivo que el club necesita y después, con tranquilidad, miraremos todo lo que nos conviene a todos”, expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro ante Real Madrid.

“No hace falta más aclarar lo que he aclarado. Quedamos fuera de la Champions, fuera de la Copa del Rey, el equipo tiene toda una segunda vuelta por delante, tengo una alegría enorme por estar en el Atlético de Madrid y desde el día que llegué hasta el día que me vaya me voy a dejar todo como siempre lo hice, entregándome al mil por mil con el equipo y con el club”, insistió cuando fue preguntado por esa primera afirmación.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR