La tristeza por la muerte de Kobe Bryant sigue estando presente en el mundo del deporte. Esta vez, el turno fue para Shaquille O’Neal, el ex pívot de Los Angeles Lakers y compañero de ‘The Black Mamba’, quien no pudo evitar derramar lágrimas en un programa en vivo desde el Staples Center donde recordaban al desaparecido basquetbolista.

El video que ha sido colgado en YouTube y se ha convertido en viral, es bastante conmovedor, porque mostró a un ‘Shaq’ mucho más allá de la enorme fortaleza física que lo caracteriza. El gigante que logró cuatro anillos de la NBA junto a Bryant, se quebró y dejó sentidos mensajes de tristeza.

“La última vez que hablamos estábamos aquí, en el Staples Center. Le pedí que metiera 50 puntos e hizo 60. Pasó mucho tiempo desde entonces”, recordó O’Neal quien luego se quebró al lamentar que no habrá más tiempo para charlas con Kobe. “No vamos a poder bromear en la ceremonia cuando entre al Salón de la Fama. No vamos a poder decir ‘yo tengo cinco campeonatos, tú tienes cuatro’. No vamos a poder decir que si no nos hubiéramos separado habríamos ganado 10. Esas cosas son irrecuperables”.

Shaquille O’Neal reconoció con un mensaje que sus relación con Bryant no era tan cercana y eso lo lamentó. “Perdí a mi padre y a mi hermana, pero en este momento solo quiero decirte algo a vos. Me gustaría que habláramos de nuevo”.

Una ovación por ‘Mamba’

Shaquille O’Neal ya se había ganado las miradas de las redes sociales cuando llegó al Staples Center y cortó la ovación que estaba recibiendo para aclamar al fallecido Kobe Bryant.

Cuando los hinchas lo vieron llegar comenzaron a cantar el clásico “Saq, Shaq”, pero este los silenció y comenzó a cantar “Kobe, Kobe...” hizo que la gente se contagie y se viva un hermoso momento en honor al eterno 24.

Shaquille O'Neal cortó la ovación hacia su persona para recordar a su amigo Kobe Bryant (Video: ESPN)





