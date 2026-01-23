La lucha por la permanencia en la Liga Nacional de Vóley llega a su fin, luego de que en inicio del cuadrangular de permanencia los clubes de Kazoku No Perú y Deportivo Wanka se impusieran con autoridad sobre sus rivales preliminares y queden listos para la definición del cupo en Primera División.
En el partido inicial, jugado el último miércoles, Deportivo Wanka ganó sin dificultad al Molivoleibol por tres sets a cero, con parciacles de (25/20, 25/8, 25/19), En tanto, Kazoku derrotó también en sets corridos a Túpac Amaru (25/17, 25/12, 25/14).
De esta manera, todo se definirá este domingo 25 de enero desde las 10:00 a.m. en el Coliseo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. El ganador logrará la permanencia, mientras que el perdedor integrará el campeonato de Segunda División.
De todos modos, este sábado se jugará el encuentro entre los perdedores de la jornada pasada, Túpac Amaru y Molivoleibol, para definir al tercer puesto.
Como se recuerda, ambas instituciones se enfrentaron durante la fase regular de la Liga Peruana de Vóley, con triunfo de Kazoku No Perú sobre Wanka por tres sets a cero (25-17, 25-17 y 25-23), en lo que significó su primer triunfo en la máxima división del vóley peruano.
