El presidente del IPD, Sergio Ludeña Visalot, se hizo presente en la ceremonia de presentación del torneo y estuvo acompañado por Mayrah Valdivia, directora de la Dirección de Educación Física y Deporte del Ministerio de Educación; David Timoteo, presidente de la Federación Deportiva Universitaria del Perú (FEDUP); Fred Asprilla, vicepresidente de FISU America; y Marcelo MEYER, representante internacional de Molten.

“Estamos listos para recibir los Juegos Panamericanos Universitarios Lima 2026 en la Videna, la casa de nuestros deportistas, en un evento que volverá a colocar a nuestra capital en el centro de la atención internacional. Felicito el trabajo organizativo de la FEDUP para lograr la sede y reafirmar la confianza en la capacidad de gestión de nuestras instituciones deportivas”, expresó el presidente del IPD Sergio Ludeña.

El evento se desarrollará del 20 de julio al 1 de agosto de 2026 en distintas sedes deportivas de la capital, teniendo como principal escenario la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), además de otros complejos habilitados para el certamen.

Lima será sede de los FISU AMERICA GAMES 2026 con 15 disciplinas deportivas

“Agradecemos al MINEDU, al IPD a todos los que han sumado a este importante encuentro del deporte universitario en el continente. Es necesario fortalecer el deporte universitario. Esto originará que no se pierdan las promesas que emergen de los juegos escolares y seguirán el camino hasta convertirse en deportistas elite y a su vez en grandes profesionales”, señalo David Timoteo, presidente de la FEDUP.

Los Juegos reunirán a estudiantes-atletas de 18 países del continente, consolidándose como una plataforma de alto nivel competitivo e integración deportiva universitaria. En esta edición se disputarán 15 disciplinas deportivas: atletismo, natación, judo, karate, taekwondo, levantamiento de pesas, ajedrez, tenis de mesa, baloncesto, futsal, fútbol, handball, voleibol, voleibol de playa y rugby sevens.

La realización del evento en Lima representa un hito para el deporte universitario peruano, posicionando al país como sede de un certamen continental de gran envergadura y fortaleciendo el proceso de desarrollo de los atletas universitarios con miras a futuras competencias internacionales

Lima será sede de los FISU AMERICA GAMES 2026 con 15 disciplinas deportivas

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