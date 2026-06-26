Después de varios meses de rumores y teorías sobre su ausencia, Renato Tapia volvió a salir ante los reflectores del balompié nacional tras pronunciarse abiertamente sobre su tensa situación con la Selección Peruana y lanzar duras críticas hacia la Federación Peruana de Fútbol. Durante una extensa entrevista, el mediocampista no se guardó absolutamente nada al cuestionar el manejo institucional de la ‘Bicolor’ y las decisiones normativas para la Liga 1. El volante del Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos dejó en claro su postura y analizó el contexto del fútbol peruano.

El denominado ‘Capitán del Futuro’ aprovechó para despejar todas las dudas respecto a su prolongada ausencia en las recientes convocatorias. El experimentado centrocampista reafirmó su compromiso con el equipo de todos, asegurando que todavía cuenta con el nivel competitivo y el rigor físico necesario para seguir aportando su jerarquía internacional a lo largo de los próximos procesos clasificatorios.

“Duele en el corazón no estar en la Selección Peruana. Tantos años que uno ha estado y yo aún siento que puedo aportar mucho. No creo que se haya terminado un ciclo, al revés, pienso que todavía no le he dado todo lo que tenía que darle a la selección. Haciendo las cosas bien, siento que puedo estar en un par de procesos más“, sostuvo, en Denganche.

La selección peruana cerró sus amistosos en Norteamérica con España y Haití. (Foto: FPF)

Respecto a su nula relación con el estratega brasileño, fue directo. “Si él cree que no es el momento adecuado para convocarme, ya está. Lo importante ahora es dejar trabajar. Si no llega la convocatoria, siempre voy a estar alentando a la selección porque soy hincha“, aseveró el volante, aclarando que no mantienen comunicación, pero que no es necesaria una llamada previa para que lo convoquen.

Sobre su tensa relación dirigencial, reveló que charló con Agustín Lozano. “Los únicos que me han hablado de la selección son los fisioterapeutas, que me extrañan. Pude conversar con el presidente y yo, públicamente, no he dicho nada que no haya conversado con él. Quizá no le gustó que yo le dijera algo... Yo digo las cosas como son“, tiró con mucha firmeza.

El volante también se refirió al actual gerente deportivo. “Estoy seguro de que no ha habido teléfono malogrado con Jean Ferrari. No hay ningún problema; si lo hubiese, habríamos tenido una conversación. Sí conversamos en Montevideo, pero es mentira que yo lo saqué del vestuario porque estaba suspendido. Solo estuve cinco minutos”, afirmó.

Renato Tapia afirmó que conversó con el presidente de la FPF. (Foto: Getty Images)

Críticas a decisiones de la Liga 1

Renato Tapia, que hoy forma parte del Al Wasl de la Liga de Arabia Saudita, volvió a reiterar su disposición de vestir la ‘blanquirroja’ en el futuro, asegurando que no hay ningún problema con los directivos. Pero en lo que si fue tajante, fue al cuestionar algunas decisiones tomadas respecto al fútbol peruano.

Sobretodo enfocándose en la ampliación de cupos de extranjeros. “Quieren aumentar el cupo de extranjeros para el próximo año, ¿no? Yo veo que la ‘U’, tricampeón, no necesitaba un extranjero más, por ejemplo", aseguró el mediocampista nacional, pero dejando también una alarma prendida.

Y es que, el volante mostró preocupación al sentir que todo se basaba en sacarle provecho económico al asunto, en lugar de buscar una mejoría en rendimiento. “Yo creo que traer un extranjero más es negocio... ¿Tiene sentido traer un DT de renombre a la selección... y quitarle la oportunidad a un joven?”, sentenció el futbolista.

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