La delegación peruana vivió una de sus jornadas más intensas en los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, y uno de los momentos más emotivos llegó de la mano de María Luisa Doig, una de las principales referentes de la esgrima nacional. Con el Polideportivo 1 de la Videna apoyándola, la atleta volvió a demostrar por qué ha sido parte de tres ciclos olímpicos, pero también dejó una escena que emocionó a todos cuando, tras asegurar el oro, no pudo contener las lágrimas al recordar a una persona muy especial en su vida.

La competencia no fue sencilla para la abanderada nacional, que debía ratificar su experiencia frente a rivales que llegaron con un alto nivel competitivo. Aun así, la peruana inició la fase de poules con mucha seguridad, ganando cada uno de sus combates y mostrando su experiencia en el deporte, que le permitió controlar los ritmos desde el principio. Ese arranque sólido marcó el camino para lo que vendría después.

En los cuartos de final, Doig se cruzó con la venezolana Eliana Lugo, a quien superó con amplitud. Luego, en semifinales, enfrentó a la colombiana Carmen Correa, duelo en el que volvió a imponerse con claridad y aseguró su pase a la final. Hasta ese momento, la deportista ya había dado muestras de que estaba decidida a sumar otra medalla importante a su larga trayectoria.

La final ante la paraguaya Montserrat Viveros fue intensa desde los primeros puntos. Doig mantuvo la concentración en los momentos clave y logró cerrar el combate con un 14-9 que desató la celebración en la hinchada peruana. Con ese triunfo, el Team Perú sumó su novena medalla de oro en el certamen y confirmó su buen pasar en diversas disciplinas.

Maria Luisa Doig (Esgrima): participó en Beijing 2008, Tokio 2020 y Paris 2024.

El resultado también significó el bicampeonato bolivariano para la esgrimista, quien ya había logrado el título en la edición de Valledupar 2022. Sus casi tres décadas de trayectoria siguen dando frutos y demuestran una vigencia poco común en el alto rendimiento continental.

Sin embargo, lo más comentado no fue solo la victoria, sino la reacción de Doig al finalizar el combate. Entre lágrimas, la peruana confesó que este oro tenía un significado especial en su vida. “Estoy muy emocionada, tenía un gran compromiso y lo cumplí. Esta medalla es para mis abuelos y, en especial, para mi abuela. Ella siempre quería una medalla de oro y se la pude dedicar hoy”, expresó con evidente conmoción.

Instantes después, amplió el mensaje y dejó ver cuánto la marcó la jornada. “Hoy pude dejar una nueva huella en la esgrima peruana. Estoy muy realizada y orgullosa, no solo por este oro, sino por lo que está logrando el Team Perú. Esta medalla es especial porque mi abuelita siempre esperaba una dorada. Después de 29 años en el deporte, sigo sorprendiéndome y sigo motivada para darle más triunfos al país”, aseguró.

La esgrimista, además, resaltó el nivel que viene mostrando el equipo nacional de esgrima, que ha sumado resultados importantes en los últimos años. Su desempeño en competencias internacionales y su experiencia olímpica la mantienen como una de las figuras más representativas de la disciplina en el Perú.

Con este triunfo, Doig vuelve a colocar a la esgrima peruana en el foco de los Juegos Bolivarianos y se prepara para los próximos retos del calendario internacional. Mientras tanto, su emotiva dedicatoria se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada, reflejando que detrás de cada medalla también hay historias personales que impulsan a los deportistas a llegar más lejos.

