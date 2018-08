Luego de ganar la medalla oro en los Juegos Mundiales de Karate el año pasado en Polonia, Alexandra Grande recibió los Laureles Deportivos en el grado de Gran Cruz. Así, la deportista llegará motivada para los Panamericanos de Lima 2019.

De manos del presidente del IPD, Óscar Fernández, Alexandra Grande recibió la placa conmemorativa. Además, develó su nombre en Laureles Deportivos en el frontis del Estadio Nacional.

"Se trata de una responsabilidad en adelante y no me voy a dormir en mis laureles. Como lo dije en su momento, esto no acaba, sino recién empieza, seguiré entrenando", declaró Alexandra Grande.

Asimismo, Jesús Altamirano, representante de bochas, obtuvo los Laureles Deportivos en grado de Gran Oficial tras haber quedado en tercer lugar en el Campeonato Mundial de su deporte el año pasado en Marruecos.