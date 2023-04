No cabe duda que representar a tu país en los Juegos Olímpicos es el sueño de cualquier deportista. Sin embargo, para lograr este objetivo, el camino que deberá superarse es sumamente complicado. Y es que a las largas jornadas de entrenamiento, se le suman la falta de recursos con la que muchos atletas deben superar. Este es el caso de la atleta olímpica Alexandra Ianculescu, quien reveló sin tapujos que decidió abrir una cuenta de OnlyFans para subvencionar los gastos que demandan su profesión.

En el 2018, Ianculescu participó en los Juegos Olímpicos de Invierno, en una prueba de patinaje de velocidad. A diferencia de aquella edición, la atleta anhela llegar a las pruebas de verano, las cuales tendrán lugar en París. Asimismo, con el objetivo de facilitar económicamente este objetivo, optó por abrir una cuenta en la popular red social bajo suscripción.

“Soy atleta olímpica, pero publicar fotos sexys en bikini en OnlyFans desde 2021 paga mis cuentas: el dinero es una locura. Me importaba lo que pensara la gente, pero luego me di cuenta de que sus opiniones no pagan mis cuentas”, fueron las palabras de la canadiense en una entrevista con Daily Star.

Cabe resaltar que, para los Juegos Olímpicos París 2024, Alexandra Ianculescu desea competir en la modalidad de ciclismo de pista, en la que también destaca y empezó a probar suerte desde hace cinco años.

“En 2018 probé el ciclismo en pista por primera vez... y me enamoré por completo, fue una combinación natural hecha en el cielo. Y se sintió fácil de hacer, porque tenía el poder del patinaje. Cada vez que empujaba, me cruzaba con la gente, así que me enganché totalmente”, aseguró.

Un giro radical en su carrera

Alexandra Ianculescu es consciente de que para dejar el patinaje por la bicicleta, tuvo que sufrir grandes cambios en su carrera, como el de tener dos sesiones diarias de entrenamientos en lugar de una. Por este motivo, empezó a buscar una alternativa para generar dinero y así poder subsidiar los gastos de su profesión. Aquí es donde aparece la red social OnlyFans como una solución.

“Hice una cuenta de OnlyFans en 2021... ¡Me está ayudando a sobrevivir, pagar el alquiler, pagar los comestibles y cubre las facturas de ciclismo y café!”, señaló la ciclista, quien también reveló que apostó por esta alternativa tras la recomendación de un amigo.

“Alguien sugirió: ‘¿Por qué no tienes una cuenta de OnlyFans y creas un detrás de escena de lo que haces? Y como publicas fotos en bikini de todos modos, en realidad puedes cobrar por eso’. Yo estaba como, en serio, la gente paga por eso. Me gusta mi cuerpo. Quiero publicarlo de todos modos. Así que dije, me daré un mes y veré cómo va. ¡Y fue una locura!”, sentenció.





