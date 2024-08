El pueblo peruano está a la expectativa de las semifinales de surf en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde Alonso Correa tiene la oportunidad de ganar una medalla olímpica. Sin embargo, no es la única oportunidad del Team Perú para hacer historia: este lunes Stefano Peschiera clasificó a la regata final por medallas luego de que se cancelaran las últimas regatas de la serie inaugural. El velerista, que quedó en la tercera posición de la general en dinghy masculino, también quiere colocar la bandera peruana en lo más alto y este martes competirá para tratar de ganar una presea.

Nuestro compatriota va a la final de vela en los Juegos Olímpicos después de que se cancelaran las regatas 9 y 10 por mal tiempo y tiene la oportunidad de pelear con otros deportistas por las medallas. El peruano quedó en el tercer lugar con 62 puntos y estará en la Medal Race. Asimismo, ha asegurado el quinto diploma olímpico para la delegación peruana.

Al suspenderse las dos últimas regatas de la etapa inicial, Peschiera se ubicó entre los diez que clasifican a la regata por las medallas. Cabe mencionar que, en la misma modalidad, pero en mujeres, la velerista Florencia Chiarella concluyó su participación en los Juegos Olímpicos tras quedar en el puesto 32 tras disputar su última regata este lunes.

Stefano Peschiera regresará al agua para disputar la final de vela en París 2024, en la modalidad de dinghy masculino, este martes 6 de agosto desde las 8:43 de la mañana (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Este lunes Alonso Correa tiene la oportunidad de ganar una medalla, y mañana el velerista buscará también hacer historia en los Juegos Olímpicos.

Nicolás Pacheco casi gana una medalla en París 2024

Nicolás Pacheco (29 años) vivió una intensa y emocionante final en tiro modalidad de skeet masculino en los Juegos Olímpicos de París 2024. El tirador peruano se esforzó, pero fue el primer eliminado en la gran definición, cerrando su participación con un meritorio sexto lugar.

“Son sentimientos encontrados. La verdad, siento mucho dolor porque me preparé muchísimo para esta competencia. Llegué muy preparado, y el primer objetivo era entrar a la final. Fue dificilísimo, están los mejores del mundo y es un juego olímpico. Duele muchísimo porque me he preparado toda la vida para esto; es el sueño que siempre he tenido”, dijo tras la final.

Las medallas de Perú en los Juegos Olímpicos

A lo largo de la historia, Perú ganó cuatro medallas olímpicas. Su primera presea fue en los Juegos Olímpicos de Londres 1948: el tirador Edwin Vásquez Cam ganó la presea de oro en la modalidad de pistola 50 metros. Como curiosidad, lo consiguió luego de superar una faringitis y con una pistola prestada. Desafortunadamente, nuestro país no volvió a conseguir el primer lugar hasta la actualidad.

Al oro de Edwin se le han unido tres medallas más, todas de plata y conseguidas de forma consecutiva. El tirador Francisco Boza quedó en el segundo lugar en la modalidad de Fosa Olímpica, en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 1984. Después, en Seúl 1988, la selección peruana de vóley ganó la de plata. Finalmente, en Barcelona 1992, el tirador Juan Giha obtuvo el segundo lugar en la modalidad de skeet.





