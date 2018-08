Con 2.08 metros de estatura, Anthony Davis es la estrella de los New Orleans Pelicans y una de las figuras más altas de la NBA ; sin embargo, no siempre fue así. ‘La Ceja’ pegó el estirón en la adolescencia y su carrera tomó vuelo.



Anthony Davis nació en South Side de Chicago el 11 de marzo de 1993. Aunque desde niño el básquet fue lo suyo, su padre lo matriculó en el Perspectives Charter School, una escuela privada conocida por sus programas de matemáticas y ciencias.



Pese a ello, ‘La Ceja’ se involucró en el equipo de su escuela y jugó en la Blue Division de la Chicago Public High School League. En su primer año, Davis era conocido como “el pequeño que lanza triples desde la esquina”, pero eso cambió al finalizar la temporada.



Con 15 años, Anthony Davis pasó a medir 1.88 metros y pesar 79 kilos. Aunque jugaba por fuera, ‘La Ceja’ entrenó su juego interior con su tío y primos. Sus habilidades hicieron que su padre intente cambiarlo de instituto a uno con mayor competitividad.

(Getty Images) Anthony Davis fue el mejor jugador del torneo de la NCAA. (Getty Images) Getty Images

Sin embargo Donnie Kirksey, amigo de padre, le aconsejó que no lo haga. “Si Anthony es bueno, da igual donde juegue, los reclutadores lo encontrarán”, dijo. Y no se equivocó.



Luego de acabar el instituto, Davis, quien ya medía 2.01 metros de estatura, ingresó a la Universidad de Kentucky. Allí jugó en los Kentucky Wildcats, equipo dirigido por John Calipari.



En su único año universitario, Anthony Davis promedió 14.2 puntos, 10.4 rebotes y 4.7 tapones. Además, estuvo presente en 40 partidos, promediando 32 minutos por encuentro. Esa temporada, ‘La Ceja’ se ganó tres galardones: mejor jugador, novato del año y mejor defensa.



En la final del Final Four de la NCAA, los Kentucky Wildcats derrotaron a la Universidad de Kansas por 67-59 en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans. Aunque no brilló en el ataque, Anthony Davis destacó en su labor defensiva (16 rebotes y 3 robos) para que así su equipo se lleve la victoria. Días más tardes, la NBA ya lo esperaba.



Con 19 años y 2.08 metros de estatura, Anthony Davis fue seleccionado en la primera posición del Draft de la NBA de 2012 por los New Orleans Pelicans. En su flamante debut, ‘La Ceja’ anotó 21 puntos y capturó 7 rebotes. Sin embargo, no pudo evitar que su equipo pierda ante los San Antonio Spurs.



En su primera temporada en la NBA, Anthony Davis lideró la clasificación de novatos en rebotes y tapones, lo que le valió a ser incluido en el mejor quinteto de rookies. A pesar de que era uno de los favoritos a llevarse el premio de la temporada, el galardón se lo llevó Damian Lillard.



(Getty Images) Anhony Davis ganó el oro con Estados Unidos en Londres 2012. (Getty Images) Getty Images

En la siguiente temporada (2013-14), Anthony Davis se convirtió en el jugador más joven en la NBA en promediar 20 puntos, 10 rebotes y 2.8 tapones por partido. Ese año, además, fue elegido por primera vez para disputar el All-Star Game. Eso sí de manera poco singular, ya que en principio no fue votado por el público ni por los entrenadores, pero la lesión de Kobe Bryant le dio la oportunidad a ‘La Ceja’.



A pesar de su gran temporada, los New Orleans Pelicans no clasificaron a los playoffs, su balance fue 34 victorias y 48 derrotas. En 2015, Anthony Davis empezó con el pie derecho la temporada, pues anotó 26 puntos, 17 rebotes y 9 tapones en la victoria de su equipo sobre Orlando Magic; sin embargo, una lesión en el hombro lo marginó del All-Star Game de esa edición, la cual sí había sido elegido por los fanáticos.



A pesar de perderse el ‘Juego de Estrellas’, Anthony Davis cerró la temporada con 24.4 puntos, 10.2 rebotes y 2.9 tapones por partido. Con ello, los Pelicans estuvieron en los playoffs por primera vez desde 2011.



En julio de 2015, ‘La Ceja’ firmó una extensión de su contrato con los Pelicans por cinco años y 145 millones de dólares. La temporada 2016-17, Davis siguió aumentado sus números en la NBA, ya que logró 50 puntos, 16 rebotes, 5 asistencias, 7 robos y cuatro tapones. Justamente, el último jugador que había anotado esa cantidad de puntos en un partido inaugural fue Michael Jordan en 1989.



(Getty Images) Anthony Davis jugó 64 partidos con New Orleans Pelicans en su primera temporada. (Getty Images) Getty Images

A pesar de su destacada actuación, los Pelicans cayeron ante los Denver Nuggets por 102-107. Sus números siguieron en alza, por lo que se ganó el derecho de ser elegido en el quinteto titular de la Conferencia Oeste para el All-Star Game. En ese juego, ‘La Ceja’ impuso un nuevo récord tras anotar 52 puntos, superando así los 42 de Wilt Chamberlain en 1962.



En ese All-Star Game, El Oeste venció al Este por 192-182 y Davis fue nombrado el MVP del partido. La última temporada, los New Orleans Pelicans se quedaron en las semifinales de su conferencia tras caer ante los Golden State Warriors.



Si bien Anthony Davis sigue quebrando récords y anotando más de 30 puntos por partido, sabe que aún le falta un título para consolidarse como una de las grandes figuras de la NBA. ‘La Ceja’ espera poder ‘sacarse el clavo’ pronto.



(Getty Images) Anthony Davis jugó 75 partidos la última temporada, 2017-18. (Getty Images) Getty Images

Títulos y reconocimientos de Anthony Davis:

*3 veces Mejor Quinteto de la NBA (2015, 2017, 2018)

*5 veces All-Star de la NBA (2014, 2015, 2016, 2017 y 2018)

*MVP del All-Star Game de la NBA (2017)

*Mejor quinteto defensivo de la NBA (2018)

*2 veces 2º Mejor quinteto defensivo de la NBA (2016 y 2017)

*3 veces Líder en tapones de la NBA (2014 , 2015 y 2018)

*Mejor quinteto de rookies de la NBA (2013)

*Campeón de la NCAA (2012)

*Mejor Jugador del Torneo de la NCAA (2012)

*Naismith College Player of the Year (2012)

*Associated Press College Basketball Player of the Year (2012)

*Trofeo Adolph Rupp (2012)

*Premio John R. Wooden (2012)

*Trofeo Oscar Robertson (2012)

*Premio USBWA al Freshman Nacional del Año (2012)

*Premio Sporting News al Basquetbolista Universitario (2012)

*1er equipo All-American (2012)