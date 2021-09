Aunque los Juegos Olímpicos de Tokio finalizaron ya hace más de un mes, hay atletas que todavía no hasta ahora no han podido percibir los incentivos económicos prometidos. Es el caso de Aremi Fuentes, pesista mexicana que se llevó la medalla de bronce en la categoría 76 kg.

La deportista mexicana denunció que las autoridades de su país le entregaron un cheque sin fondos. La propia pesista explicó que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, le había prometido un estímulo de 50 mil pesos mexicanos. Pero que hasta la fecha no ha podido retirar.

Fuentes señaló que es “una burla” el hecho de que tenga que pasar por este tipo de situaciones. En una conferencia de prensa, la medallista olímpica explicó lo que pasó y cómo se dio esta falsa promesa por parte de las autoridades de su país.

“El pasado 12 de agosto tuvimos una reunión con el gobernador Jaime Bonilla, y con el director del instituto del deporte, David González, y donde se nos entregó un estímulo de 50 mil pesos a los medallistas de Tokio 2020, se nos hace la foto oficial en un restaurante en Tijuana, pero a la fecha de entrega del cheque no hemos visto reflejado el depósito, el cheque no existe, y se me hace una falta de respeto que se haya utilizado mi imagen como medallista olímpica”, afirmó Aremi Fuentes.

“Le agradezco mucho a la gente que me ha apoyado, y al instituto que me apoyó en su momento, pero sí se me hace una burla lo que hicieron, el habernos dado ante muchos medios el cheque que la verdad no tiene fondos, no existe. Fui a las instalaciones del instituto del deporte para reclamar mi cheque y me dijeron que no se puede reclamar, porque no existe. Solo me entregaron un cartón simbólico con la cantidad”, lamentó.

Aremi Fuentes nació en Chiapas y ahí comenzó su andar en la halterofilia, pero no encontró apoyo en su zona y fue en Baja California donde se le brindó el respaldo necesario, por lo que representa a ese estado desde 2014. Sin embargo, este lamentable hecho decepcionó a la atleta.