Durante las últimas semanas, Stefanos Tsitsipas estuvo en el ojo de la tormenta por sus actitudes en el US Open. Específicamente, por sus reiteradas veces que el griego iba al baño en medio de los partidos, sin embargo, sus explicaciones, lejos de calmar las tensiones, crearon más polémica.

La crítica que envuelve a Tsitsipas es por la forma en que usa los ‘toilet breaks’, es decir, esos parones que ocurren para que los tenistas vayan al baño en los torneos. Varios compañeros han reclamado la gran cantidad de minutos que el griego se demora, hasta algunos creen que es con el fin de ‘enfriar’ los partidos.

“Justo antes de mi servicio, después de que gané el tercer set... Cuando él tenía 0-30, de repente va a cambiar su raqueta. Una serie de movimientos que no son una coincidencia”, señaló en su momento Andy Murray luego de enfrentarlo en Nueva York.

El tema siguió presente que el propio Tsitsipas tuvo que salir a hablar sobre ello; sin embargo, terminó por empeorarlo, dejando una lamentable frase al intentar explicar sus demoras. “Soy una persona a la que le gusta tomarse su tiempo. La verdad es que necesito bastante, pero no tanto como las mujeres”, dijo

El número tres del mundo cerró la broma de mal gusto al intentar explicar sus ‘paros’. “Cuando gano un set por 6-0 no dudo en ir al baño si lo necesito, a pesar de que no sea bueno para mí. Eso lo he hecho, por lo que demuestro que no empleo los toilet breaks con mala intención”, finalizó.