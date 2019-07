Argentina y Uruguay abren fuegos por hockey femenino EN VIVO por los Juegos Panamericanos Lima 2019

Argentina vs. Uruguay EN VIVO por Lima 2019: sigue ONLINE y EN DIRECTO el partido de hockey femenino por el Grupo A de los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, este lunes 29 de julio, desde las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de TyC Sports, Latina, Movistar 19. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.



Las selecciones de Argentina y Uruguay harán su primera presentación en la serie de los Juegos Panamericanos. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo.



Argentina vs. Uruguay: horarios del partido de hockey femenino

México - 10:00 a.m.

Ecuador - 10:00 a.m.

Perú - 10:00 a.m.

Colombia - 10:00 a.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

Bolivia - 11:00 a.m.

Chile - 11:00 a.m.

Paraguay - 11:00 a.m.

Argentina - 12:00 p.m.

Uruguay - 12:00 p.m.

España - 5:00 p.m.



Las 'Leonas' argentinas parten como uno de los conjuntos favoritos para obtener la medalla de oro del evento multideportivo más importante del continente. Pero deberán empezar a confirmarlo frente al combinado uruguayo.

La 'Albiceleste' se ubica en el tercer puesto del ranking mundial de la Federación Internacional de Hockey (FIH). Desde la introducción del hockey femenino en los Juegos Panamericanos de 1987, la selección argentina ha conseguido seis medallas de oro.

En la edición de Toronto 2015, Argentina perdió frente a Estados Unidos en la final y solo pudo conseguir la presea plateada. En caso avancen ambos equipos, podría haber revancha en Lima 2019.

Argentina viene de participar en la Hockey Pro League femenina 2019, competencia en la que quedó en el cuarto lugar tras perder en el choque por el tercer puesto a manos de Alemania.

Uruguay, 25° clasificado en el ranking mundial, intentará dar la sorpresa en Lima 2019, en un grupo que también conforman Canadá y Cuba.

Hockey femenino en Lima 2019: precios de entradas para el evento

Entrada Precio Regular S/. 20 Menores de 18 años S/. 10 Adulto Mayor S/. 10 Asiento Accesible – Silla de Ruedas (*) S/. 10 Acompañante Asiento Accesible S/. 10 (*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo 01 entrada de Asiento de Silla de Ruedas y 01 entrada de Acompañante por certificado.

Hockey femenino en Lima 2019: mapa de la sede de la disciplina

