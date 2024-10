Desde el Dodger Stadium, Los Angeles Dodgers vs. New York Yankees juegan (EN VIVO | EN DIECTO) por el primer partido de la Serie Mundial de la Major League Baseball (MLB). El encuentro se disputará este viernes 25 de octubre desde las 7:08 p.m. (hora peruana). Ambos son los equipos con mayor número de enfrentamientos en la historia de la Serie Mundial, con un total de 12 desde el primero en 1941, de las cuales los de Nueva York se han llevado la victoria en ocho de ellas, lo que refleja el nivel de rivalidad y calidad que han mostrado a lo largo de la historia de las Grandes Ligas estas dos franquicias. La transmisión estará disponible por ESPN y Disney Plus para Latinoamérica. Otros canales encargados son FOX Deportes, Imagen TV y Amazon Prime Video en streaming. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por Depor.

La previa del Dodgers vs Yankees. (Video: MLB)