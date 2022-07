Aunque hace dos semanas ganó una de las 33 medallas de oro para la delegación peruana en los Juegos Bolivarianos, César Rodríguez no descansa y continúa con su objetivo de ser el mejor de su disciplina. El marchista de 25 años se prepara ahora para su próximo reto: el Mundial de Atletismo, a partir de este viernes 15 de julio en Oregón (Estados Unidos).

Desde este viernes hasta el domingo 24 de julio, los mejores atletas se darán cita por primera vez desde 2019 en el principal evento de atletismo (el último Mundial fue en Doha). Perú dirá presente con ocho representantes (en un principio iban a ser 11, pero tres de ellos no pudieron por diversos motivos). Rodríguez competirá este viernes en la prueba de 20 kilómetros de marcha atlética.

Y la semana siguiente, de acuerdo a como esté físicamente, irá por los 35 kilómetros de marcha atlética (modalidad en la que ganó el oro en Valledupar). Ya listo para lo que será su segunda participación en un mundial (estuvo en Londres 2017), César Rodríguez conversó con Depor sobre su preparación para el evento, su medalla bolivariana y como la falta de apoyo económico se convierte en el principal obstáculo para un deportista de alto nivel.

Desde los nueve años, edad que inició en el deporte, César Rodríguez no ha tenido apoyo de la empresa privada. Se las tuvo que ver solo con su familia, buscando ingresos adicionales para entrenamientos e implementos. Su último gasto fuerte (cerca de diez mil soles) fue para costearse su viaje a Europa para prepararse a inicios de año; se endeudó en el banco, todo con tal de seguir dejando en alto la bandera peruana en cada competencia que va.

Vienes de ganar el oro en los Bolivarianos, ¿cómo te sientes con el tema físico?

Sí, me siento bien, ya hemos planificado y trabajado el tema físico con mi entrenador. Hace dos meses, estuvimos por Europa compitiendo semanalmente, pruebas de 20 kilómetros, 10 km y la recuperación fue óptima. Los resultados también fueron buenos, pudimos romper récords nacionales de 20, 35 y 10 kilómetros. No estamos experimentando, ya en los Juegos Bolivianos competimos en 35 km y ahora iremos por los 20 kilómetros. Los Bolivarianos fueron una preparación para ver cómo estábamos llegando a este campeonato mundial.

En los Juegos Bolivarianos estabas inscritos en las dos pruebas de 20 y 35 kilómetros de marcha atlética. Al final, competiste solo en una (35), ¿fue estrategia?

En sí, eso escapó de mis manos, porque mi prueba oficial es la de 20 kilómetros. Estábamos entrenando para eso, pero el día 30 de mayo recién nos dieron la cita para la visa y esa noche viajábamos a Bogotá. Al día siguiente (el 1 de junio, día de la prueba de 20k), recién llegamos a Valledupar, cuando la competencia ya había terminado. En ese momento, tuvimos la opción de competir en la prueba de 35 km, ya que era al día siguiente y recién habíamos llegado en la mañana. No teníamos otra opción.

Ya eso escapó de tus manos, pero si llegabas a tiempo, ¿competías en ambas pruebas?

Hubiéramos estado en la de 20 km, la de 35 km también es una prueba rápida, pero la prioridad era la de 20, ya por el problema de la visa tuvimos que optar por la de 35.

Pese a ello, igual lograste una medalla de oro, ¿cómo te sentiste en los 35 kilómetros?

Eran mis segundos 35 kilómetros en este año, ya veníamos con una preparación, de marchar 29, 30 kilómetros. La preparación ya estaba hecha y la emoción de coger una medalla y sumar a la delegación es emocionante. Demostramos que el Perú puede ser bueno en varios deportes.

En este intervalo de dos semanas, ¿estuviste haciendo trabajos de recuperación o ya entrenando?

Sí, ya hemos estado entrenando y preparándonos para este mundial. Después de la medalla de oro, descansamos un día y luego ya hicimos trabajos de intervalo y nos preparamos más para este campeonato mundial, que es muy importante.

En el mundial, estás inscrito en las dos pruebas de marcha, ¿cómo conseguiste la clasificación?

La clasificación es muy distinta, hay marca y ranking mundial. En los 20 kilómetros, entré por la marca (pedían 1h21m, hice 1h20m45s (en mayo en España). En los 35 km, entré por el ranking mundial, que son de 60 deportistas y por eso estamos inscritos en las dos pruebas.

¿La idea es competir en esas dos pruebas?

Queremos enfocarnos primero en la de 20 kilómetros, y ver cómo nos recuperamos. La prueba oficial para mí es la de 20, lo demás ya vamos a ver con el entrenador, porque tampoco podemos entrar a una prueba por participar, sino tenemos que entrar para poder estar en el podio.

¿Cuál es tu objetivo en este Mundial de Atletismo?

Con la preparación que he tenido, estuve por Europa en un top 8, Dios mediante, podemos estar en el podio. Pelear una medalla, es a lo que se va.

Este mundial abre el camino también hacia Paris 2024...

Sí, aunque uno haga una buena marca aún no se podrá clasificar a los Juegos Olímpicos. La marca recién se valida el próximo año, pero en sí también vamos a ver cómo estamos pensando en el siguiente año. Ahorita, buscaremos posición o una medalla, porque buscar marca no nos va a ayudar para ninguna prueba siguiente.

Entonces este mundial será un buen test, pensando en París 2024...

Sí, porque van a estar los mismos participantes de Tokio y los mismos que irán a París 2024, pero también lo que vamos a ver es que este campeonato nos pueda abrir puertas, a la marcha atlética y a mi persona, que algunas empresas se puedan sumar y puedan ver que estamos en un buen nivel, lo estamos, pero a veces creo que un campeonato mundial puede ayudar para que haya auspicios, porque seguir solos es muy difícil, sobre todo ahora que no tenemos apoyo, solo del IPD (’Programa Apoyo al Deportista), porque por otros medios no estamos teniendo ni bases de entrenamientos, ni viajes, ni entrenamientos y eso es frustrante, porque teniendo buenos resultados, ganando medallas en los Bolivarianos, no es justo. No solo yo, otros deportistas están pasando por lo mismo, de no tener un presupuesto adecuado para poder salir afuera. Yo me fui a Europa, tuve que cubrirme todo, gastarme más de 10 mil soles para poder estar allá y estar en un buen nivel, no me lo dio nadie. A parte, yo entreno con un entrenador de Ecuador, irme para allá, no hay una base que nos puedan dar, porque no hay presupuesto, eso nos dicen siempre. Pese a eso, nosotros seguimos trayendo resultados. Un deportista de alto nivel no tiene que estar así, no entiendo cómo quieren resultados si es que a los deportistas no están apoyando. Deberíamos preocuparnos bastante, solo vemos las medallas, pero no vemos lo que pasamos. Creo que si nos apoyarían, nos dieran el respaldo adecuado, no nos preocuparíamos en buscar dinero, sino solo en competir bien, los resultados vendrían mejores. Espero que alguna empresa privada se pueda sumar, apoyarnos, poder darnos bases, porque no nos están dando el apoyo adecuado que se merece un deportista.

¿En teoría, las bases de entrenamientos deberían cubrirlo la federación y el IPD, pero les dicen que no hay presupuesto?

El dinero que nos da el PAD (’Programa Apoyo al Deportista’) se va en alimentación, suplementación, zapatillas, pasajes. Solo una suplementación que te dura un mes está 300 soles, en hidratarte, en suplementos, unas zapatillas te cuestan entre 400 y 500 soles, solo duran un mes o un mes y medio. Solo en dos cosas ya llegas a estar en 800 soles. Ya uno por amor a la camiseta tiene que seguir, yo tengo un objetivo claro, quiero ser el mejor del mundo, tener una medalla mundial u olímpica, lo tengo que hacer por mi cuenta, porque no se puede vivir del deporte. No se gana lo necesario para poder ser un deportista de alto nivel. El alto nivel requiere de una inversión muy fuerte, y a veces no entienden eso, no entienden que un deportista hace un gasto muy fuerte. Ahora estoy endeudado, tuve que hacerlo para poder viajar a Europa, y nosotros no tenemos ni auspicios y tenemos que cubrir los gastos con la familia, ir a prestarnos [plata]. Un deportista debería estar enfocado en entrenar, en competir bien y traer medallas para Perú. A nosotros nos dicen que no hay presupuesto, la federación nos dice que no hay presupuesto, el IPD nos dice que sí les han dado, no sé qué está pasando. Al final, pasa el tiempo, pasan los años y ya estamos llegando a los Juegos Panamericanos 2023, no hay ningún programa, el próximo año se abren marcas para los Juegos Olímpicos, tampoco hay ningún programa para apoyar. Cómo vamos a seguir así, a veces eso es un poco frustrante, no saber qué nos espera como deportista.

¿Después de tu participación en Tokio 2020, alguna marca se unió para apoyarte?

La verdad no, desde que comencé mi carrera deportiva a los nueve años, nunca vi un auspiciador oficial, alguna marca de ropa o de alguna empresa. Nunca ha habido auspicio, me gustaría que la marcha sea conocida, ya que muchas veces escuchamos que no quieren invertir porque el deporte no es muy sonado. Antes podríamos haber entendido eso, lo cual no es dable, pero ahora que estamos trayendo resultados y haciendo historia. Ninguna marca deportiva quiere sumarse a este sueño olímpico, y quien sabe en algún momento se pueda obtener una medalla mundial. No te puedo asegurar muchas cosas, pero sí estamos trabajando perfil bajo y será triste que cuando recién haya alguna medalla mundial de cualquiera de todos los marchistas, recién haya apoyo, lo cual esperemos también, porque ya ha habido una medalla mundial de Kimberly García y no hay hasta ahora el apoyo. Esperemos que ahora al ser Mundial de Atletismo pueda sonar y alguna marca se pueda sumar. Hay buenos marchistas, pero no hay respaldo.

Lo ideal es que la empresa privada no espere a que uno logre medalla, sino que te acompañe en el proceso...

Eso es lo fundamental, pero a veces vemos la realidad que estamos en Perú. Si viéramos en otros países como son los verdaderos apoyos es muy distintos, ellos invierten en un futuro para ver que haya resultados y eso es bueno, que crean en ti, que crean en que vas a llegar a un buen nivel, no que cuando ya lo conseguiste haya todo eso. A veces decimos ‘ya está bien lo conseguí, pero no saben cuánto hemos pasado o cuanto ha pasado esa persona para llegar a ese nivel y cuando ya lo ha conseguido, le llega a uno [el auspicio], pero a los que están atrás, ¿también tienen que pasar por toda esa travesía para recién ternar un auspicio? Creo que deberíamos pensar muy bien qué es lo que queremos, si en verdad queremos que el deporte siga, tenemos que apoyar. El apoyo económico, la empresa privada debe llegar antes de una medalla. Me cansé de pedir por tanos años que alguna empresa privada me pueda apoyar, no sé si llegue, si es así muchísimas gracias. Si están queriendo apoyar, que lo hagan, pero no solo esperen al resultado, sino háganlo cuando un deportista quiera surgir y dejar en alto el nombre del Perú.

Delegación peruana en el Mundial de Atletismo

Atleta Competición Día / Hora Luis Henry Campos Marcha Atlética 20 km

Marcha Atlética 35 km Viernes 15 de julio / 3:10 pm

Domingo 24 de julio / 06:15 am César Rodríguez Marcha Atlética 20 km

Marcha Atlética 35 km Viernes 15 de julio / 3:10 pm

Domingo 24 de julio / 06:15 am Kimberly García Marcha Atlética 20 km

Marcha Atlética 35 km Viernes 15 de julio / 1:10 pm

Viernes 22 de julio / 06:15 am Evelyn Inga Marcha Atlética 20 km Viernes 15 de julio / 1:10 pm Aydee Huamán Maratón Lunes 18 de julio / 06:15 am Jovana De La Cruz Maratón Lunes 18 de julio / 06:15 am Soledad Torre Maratón Lunes 18 de julio / 06:15 am José Luis Mandros Salto Largo Viernes 15 de julio / 6:00 pm (etapa clasificatoria)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.