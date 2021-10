Brigitte Morales es la actual campeona nacional de Skateboarding y a sus 14 años tiene claros sus objetivos en el deporte. La joven deportista busca subir a lo más alto del podio en los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021, que se desarrollará del 25 de noviembre al 5 de diciembre, en Colombia y para ello continúa sus entrenamientos en el Skatepark del Proyecto Legado.

Como toda persona que sueña en grandes, Brigitte Morales ha sabido combinar sus responsabilidades de estudiante y el Skateboarding. Además, de ayudar en la fabricación de rampas de madera en la empresa de su hermano mayor. La joven atleta pasa su tiempo en el Skatepark olímpico, ubicado en el Complejo Panamericano Costa Verde, que pone a disposición el Proyecto Legado.

“Tengo un poco de nervios, pero siento que haré una gran demostración. Todo este tiempo me he preparado de la mejor manera en el Skatepark olímpico de Legado. Sé que en Cali encontraré un circuito más pequeño. Entonces, eso me dará ventaja. Por ahora, solo me toca seguir analizando a mis contrincantes, que son muy competitivas”, asevera.

Próxima parada

Los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021 será la próxima parada de Brigitte Morales en donde competirá con las mejores deportistas del Skateboarding. Hace tres años, la joven deportista se consagró campeona en Bolivia donde compitió contra atletas ante rivales de Argentina, Colombia, Paraguay, entre otros.

“Fue emocionante ganar fuera de mi país. Espero repetirlo en Cali, porque me llenaría de orgullo. Mi hermano es quien me entrena, también me ayuda mucho en el tema psicológico. Angelo Caro y yo representaremos al país y lo haremos de la mejor manera”, explicó.

El skatepark del Complejo Panamericano Costa Verde fue construido para los Juegos Lima 2019 y es uno de los recintos del Proyecto Legado que contribuye al crecimiento de los deportistas. Brigitte Morales es una de las miles de jóvenes que lo utilizan a diario y entienden la importancia de la creación de más centros con todas los requerimientos necesarios.