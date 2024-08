Su historia es un poco diferente a lo que usualmente se acostumbra a ver en el fondismo, donde en muchos casos la conexión con el deporte inicia desde niños, por algún familiar o el contexto rural que obliga a caminar largas distancias. Thalía Valdivia no conoció el atletismo de pequeña, tampoco le llamaba la atención. Recién a los 21 años -y porque le gustaba la actividad física como ir al gimnasio- empezó a practicarlo en su natal Huánuco. Comenzó a una edad en la que muchos no creen que se pueda iniciar en el alto rendimiento, pero ella rompió esos paradigmas. Siete años después, en sus primeros Juegos Olímpicos, fue la mejor latinoamericana en la maratón femenina con el puesto 18 en París 2024.

Hasta antes de París 2024, Thalía solo tenía dos maratones encima, siendo una la prueba de Rotterdam de este año, con la que consiguió la marca mínima clasificatoria. Casi nadie la tenía mapeada, remó desde atrás sin apoyo y se metió dentro del equipo peruano para los Juegos Olímpicos junto a Gladys Tejeda y Luz Mery Rojas. Pocos confiaban en ella, pero segura de sí misma compitió en la capital francesa y con un tiempo de 2h29m01s fue la mejor fondista nacional y la mejor latina. Ya de regreso en Lima, y antes de volver a Huancayo, Valdivia conversó con Depor sobre lo que fue su primera maratón olímpica, las carencias que tuvo en su preparación y el deseo de que más empresas la apoyen para el siguiente ciclo olímpico.

Thalía lograste el puesto 18 en la maratón, fuiste la mejor latinoamericana y en tus primeros Juegos Olímpicos, ¿cómo vives este momento?

Con mucha emoción, mucha alegría por ocupar este puesto, porque detrás hay mucho trabajo, mucha inversión y dedicación. Me he esforzado un montón para llegar a esos Juegos Olímpicos, a mis primeros Juegos Olímpicos. Cuando crucé la meta, me llenó de mucha emoción, estoy feliz por este resultado.

¿Ese era tu objetivo?

Sí, me estaba proyectando por allí, porque sé que es una prueba bastante dura, muy competitiva, porque estamos con los mejores atletas del mundo. Yo en el ranking general estuve en el puesto 64 y ahora obtuve el puesto 18 en esta prueba. Sí, el objetivo estaba entre el top 20, top 10, se logró, fui la mejor latina.

¿Cómo estuvo la ruta, el clima, las condiciones?

La ruta fue de bastante desnivel, yo creo que ha sido una de las maratones más duras en unos Juegos Olímpicos. No ha sido nada fácil, bastante dura, el clima también, hacía bastante calor, tenía que tener mucho cuidado con mi hidratación.

Compartiste prueba con Gladys Tejeda, unas de las de referentes del atletismo...

Sí, fue mi segunda competencia con Gladys, la primera vez fue en 2023 cuando corrí mi primera maratón en Lima, ella también compitió. La admiro así como a otros deportistas que han representado a nuestro país, que han dado todo por Perú. Para mí, sí fue bastante bonito y emocionante estar al lado de muchos atletas a nivel del mundo.

Para clasificar superaste el récord nacional de Gladys Tejeda, ¿te consideras su sucesora?

Sí, eso me dicen todos, pero yo creo que sí. Ella dio mucho por el país, tiene muy buenos resultados. Como siempre digo, voy a seguir esforzándome como lo he venido haciendo en estas últimas épocas. Voy a seguir con la misma determinación, con la misma confianza para seguir representando al Perú en las futuras competencias que ahora se vienen, porque tenemos muy importante como el año que viene, el 2025 y el 2027. De ahí, al siguiente año, están otros Juegos Olímpicos.

¿Cómo fue tu preparación para París 2024?

Pasa que tenía muy pegado las maratones, la de Rotterdam fue en abril y me quedaban tres meses nada más para mi preparación para los Juegos Olímpicos, no tuve la oportunidad de tener más competencias después de Rotterdam. Solo tuve un campamento pequeño en México. Me cuidé un montón para poder evitar lesiones en todo, pero gracias a Dios llegué bien.

Fuiste la última de cuatro maratonistas en lograr la clasificación a París y tuviste el mejor tiempo...

Sí, en realidad fui la última. Yo recuerdo cuando lo logré, ya había tres atletas clasificadas, ya daban por hecho que era el equipo definido. A mí no me tenían en consideración, como que no confiaban mucho en mí, quizás es normal. No confiaban en mí, que podría hacer la marca, ni nadie en realidad. Yo seguía entrenando como siempre, con mucha confianza en mí misma. por eso, decidí invertir todo lo que tenía para ir a la maratón de Rotterdam, cubrí los pasajes todo, logré la marca y el récord nacional, como que ahí recién todo el mundo me conoció.

Thalía Valdivia compitió por primera vez en unos Juegos Olímpicos en París 2024. (Hugo Pérez/GEC)

¿Para París, sentiste que ya confiaban en ti?

Creo que no mucha, más para mis otras dos compatriotas, porque lo que ya tenían medallas. Gladys era sus cuartos Juegos Olímpicos, Luz Mery venía de ser medallista panamericana, más se veía la atención para ellas. Yo igual tranquila, me gusta así, más tranquila trabajar, no quería la atención.

¿Qué obstáculos tuviste en este ciclo olímpico?

Uno de ellos fue que yo misma me costeé los gastos para mi preparación, no tengo mayor sustento de las empresas privadas. El IPD tiene una subvención económica para nosotros, pero es mínima. Muchos piensan que uno tiene todo, pero no es así, las empresas privadas son las únicas con las que podemos hacer alianza para poder tener una mejor perfomance. Estuve dentro del programa ‘Rumbo a París 2024′, pude aprovecharlo un poco, clasifiqué en abril y solo estuve poco tiempo. Me hubiese gustado tener ese programa antes, para prepararme mucho mejor, pero no fue así. Cuando uno está abajo nadie te ayuda, ni el IPD, ni las federaciones. Recién me lo gané por así decirlo.

¿Qué se te viene en el calendario?

Se me viene competencias menores, de poca distancia. Vamos a ver, igual vamos a plantearlo bien este año. Lo que si voy a trabajar para Los Ángeles, porque este es mi inicio de mi carrera deportiva, recién soy nueva incursionando en la maratón, voy a seguir trabajando para futuras competencias como los Panamericanos, Los Ángeles y así sucesivamente.

Es un inicio esperanzador el que has tenido...

Sí, es un inicio esperanzador. De hecho que con esto voy conociendo más mis capacidades, mis condiciones hasta dónde soy capaz de llegar. Tengo mucho más por trabajar, mucho más para esforzarme, porque esto es en el inicio de todo. Voy a seguir trabajando con la misma determinación, como lo he venido haciendo para llegar a todas esas competencias.

Tu relación con el atletismo, ¿cómo inicia?

Yo empecé en el atletismo ya tarde, a los 21 años. Quizá muchos pensaron que ya era tarde, que ya no podía escalar a la alta competencia. Mis inicios fueron por hobbie, correr, ir al gimnasio, pero nunca imaginé que el deporte podría cambiarme la vida, podría darme tantas oportunidades de representar al Perú. Me emociona un montón y nunca imaginé llegar donde estoy, pero siempre he buscado hacer algo que me gusta y ganar con ello, y pues es el atletismo.

¿Cuál fue tu primera competencia de atletismo?

Fue en Huánuco, en una distancia de tres kilómetros. Recuerdo que era una prueba de novatos, me inscribí, participé, quedé segunda. No fui a esa competencia a querer ganar, sino a participar, pero terminé segunda y como que ahí se acercaron personas de mi región que practicaban atletismo, me invitaron, pero no fui en esos años, no me involucré.

¿En qué momento decides enfocarte al 100 % en el atletismo?

En 2017, tomo más conciencia, dije que quería dedicarme a esto, ser deportista. Yo era consciente de que el camino no era nada fácil, porque cuando uno inicia no tiene a nadie, solo a uno mismo. A veces no tenía dinero para unas buenas zapatillas, no tenía las indumentarias deportivas adecuadas, pero yo entrenaba de todas maneras con lo que tenía. En 2018, representé al Perú en una categoría Sub 23, fue mi primea competencia representando al país, obtuve la medalla de oro en esa categoría, algo que no lo esperaba, porque era consciente de que me faltaba trabajar más. Fui, gané la medalla y eso me motivó más, en darme cuenta que era el camino que estaba buscando. Fue un plus para dejar mi región, dejar la universidad, para dedicarme más al atletismo, me mudé al Cusco. Cuando me fui de mi región, mi única meta era lograr la marca para los Juegos Panamericanos, en los 10 mil metros. Nadie creía en mí, pero yo entrené, hice lo mismo que ahora he hecho, me fui a buscar la marca, competí en Lima 2019 y así fue.

De cara a este nuevo ciclo olímpico, ¿ya hay empresas que se han acercado a ti?

No, todavía no, espero que las empresas privadas se sumen a mi carrera deportiva. Les invito a que apuesten por mi carrera deportiva, ya lo he demostrado que estoy dando buenos resultados. Eso me va a ayudar a tener esa tranquilidad, a trabajar mucho mejor, a concentrarme más, a invertir en mi carrera sin dudarlo, porque sé que detrás mío tengo un gran equipo. Espero que estos resultados sirvan para que se animen a apostar por mí.

¿Ahora no tienes ninguna empresa?

Sí, tengo la empresa privada de indumentarias Adidas, que sí son un soporte y la empresa de lubricantes Amalie que se sumó recientemente antes de París 2024. Agradecerles a ellos y espero que más empresas se sumen.

Pensando en Los Ángeles 2028, ¿qué se necesita para ganar otra medalla y que no tengamos que esperar 32 años más?

Uno, los gobiernos incentiven más, tengan más apoyo al deportista, porque es bastante olvidado, aún más en provincia; tener escenarios deportivos adecuados. En Huancayo, por ejemplo, el estadio tiene una pista atlética que lleva muchos años ya desgastado. Segundo, más inversión para los deportistas, algún fondo, para nosotros poder entrenar con tranquilidad, eso que invierta el Gobierno en todo lo que sea el deporte nacional. También en los centros de altos rendimientos, tener más fisioterapeutas médicos, en Junín, solo hay dos fisioterapeutas para todos, no se abastecen con la cantidad de deportistas, de igual forma más terapistas y nutricionistas.





