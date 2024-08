El Mundial Sub 17 de Vóley terminó con un meritorio sexto lugar para Perú y con un inmenso apoyo de la afición nacional desde las gradas. Ese mismo sentimiento de seguir a la selección peruana y apoyarlas volverá a renovarse en los próximos días con el Campeonato Sudamericano Sub 19, que se realizará del 28 de agosto al 1 de septiembre en la ciudad de Araguari en Brasil. Y a pocos días del torneo internacional, la Federación Peruana de Vóley (FPV) dio a conocer al plantel oficial que disputará este certamen.

La FPV dio a conocer su nómina de 14 jugadoras con la baja de Ariana Vásquez, capitana del seleccionado Sub 17, quien no podrá estar en la cita tras sufrir una lesión en el último encuentro del Mundial de la categoría ante Brasil. El objetivo de Antonio Rizola, entrenador de la selección, era darle roce a la mayor cantidad de juveniles en el Sudamericano Sub 19, su idea era promover a cinco de ellas, pero con la lesión de la atacante nacional, el número se redujo a cuatro.

Camila Monge, Alexa Vega, Paola Moreano y Gianella Chanca, jugadoras que estuvieron en el Mundial Sub 17, formarán parte de la delegación nacional para el Sudamericano Sub 19 junto al resto de ‘matadorcitas’ que compitieron en los Juegos Bolivarianos de la Juventud en abril. Todas con el mismo sueño darle a Perú una de las tres plazas que otorga este campeonato para el Mundial Sub 19 en 2025.

El resto de convocadas son Camila Monge (Regatas Lima), Susana Castro (Deportivo Wanka), Alexa Vega (Géminis), Antonela Ramírez (Túpac Amaru), Fabiana Rivero (Circolo Sportivo Italiano), Waleska Toro (Deportivo Wanka), Dafne Díaz (Túpac Amaru), Reyna Ballon (Rebaza Acosta), Alyson Villegas (Circolo Sportivo Italiano), Paola Moreano (Rebaza Acosta), Mariana Chalco (Universidad San Martín), Fátima Villafuerte (USIL), Patricia Aguilar (Géminis) y Gianella Chanca (Rebaza Acosta).

Convocadas de Perú para el Sudamericano Sub 19 de Vóley. (FPV)

¿En qué grupo está Perú y su fixture?

Tras el sorteo de la Confederación Sudamericana de Voleibol (CSV), la selección peruana de vóley Sub 19 quedó emparejada en el Grupo A del Sudamericano junto a Brasil y Venezuela. En el Grupo B competirán las escuadras de Paraguay, Chile, Colombia y la defensora del título, Argentina. Para este evento, Antonio Rizola será jefe de la delegación y Martín Escudero el entrenador a cargo.

De acuerdo al calendario, la ‘Bicolor’ debutará en el Sudamericano el jueves 29 de agosto y lo hará ante el anfitrión Brasil, por la segunda fecha del Grupo A. Los dos mejores de cada grupo serán los que accederán a las semifinales del certamen. Cabe señalar que la ‘semis’ comenzarán el 31 de agosto y al día siguiente se realizará la final y la lucha por el tercer puesto.

Fecha 2 (jueves 29 de agosto)

- Perú vs Brasil (11 am, hora peruana)

Fecha 3 (viernes 30 de agosto)

- Perú vs Venezuela (4 pm, hora peruana)

¿Qué canal transmitirá el Sudamericano Sub 19 de vóley?

El Sudamericano Sub 19 de vóley no será transmitido por ningún canal de señal abierta en el Perú. La transmsión oficial estará a cargo de la página web de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Asimismo, Depor.com te ofrecerá todos los detalles, incidencias y minuto a minuto de la participación peruana en el certamen en Brasil.





