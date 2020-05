El Trofeo Princesa de Sofía en Palma de Mallorca, uno de los torneos más importantes del circuito mundial de vela, se canceló el jueves 12 de marzo por culpa del nuevo coronavirus. Ese día, por la noche, María Pía Van Oordt y Diana Tudela tenían que viajar a España. Además de participar en el certamen, iban a pasar una temporada entrenando en Europa. Ante el riesgo de contraer el virus, las dos jóvenes veleristas de 49er FX, clasificadas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, decidieron no tomar el avión. Cuatro días después, Perú entró en cuarentena.

María Pía se quedó en Lima con su familia. “Al principio, pensé que serían solo dos semanas. Entonces, me dediqué a hacer lo de siempre: ver una serie, entrenar y ayudar en casa”, nos cuenta a través de una llamada por internet. Terminó de ver la serie Friends y comenzó con The Office, dos sitcom estadounidenses. También le dedicó algunas horas al anime Naruto. “Pasó el tiempo y la cuarentena empezó a extenderse cada vez más y se me ocurrió aprender a tocar guitarra”, relata.

“Lo que pasa es que mi hermano tocaba guitarra de chiquito y la tenía ahí guardada. Nunca la usaba. Yo no sabía nada y Diana toca muy bien ese instrumento. Siempre la veía tocando guitarra cuando entrenábamos en Paracas. Así que en esta cuarentena vi la guitarra de mi hermano y dije: ‘Voy a probar’. Y aprendí viendo videos en YouTube”. La practica ha hecho posible que ya le salgan dos temas: ‘What’s Up?’ de 4 Non Blondes y ‘Riptide’ de Vance Joy. Sin embargo, ha tenido que dejar de lado este pasatiempo porque ya inició las clases virtuales en su universidad, en donde estudia Ciencias Políticas. “Estoy ‘full’ y nos mandan a leer un montón”, asegura.

Diana, por su parte, optó por pasar el confinamiento con su familia en Paracas. Desde la distancia, ha estado aconsejando a ‘Maps’ en el uso de la guitarra. “Al parecer, tiene talento”, dice riendo. Pero en lo que más ha usado su tiempo es en estudiar Ingeniería Industrial. “La universidad me tiene ‘matada’”, señala. “He estado repasando mis cursos desde antes que comiencen las clases. He estado traumada porque me han dicho que este ciclo es fortísimo”.

Las dos veleristas ganaron el cupo a Tokio 2020 durante el Mundial de Auckland en diciembre. (Foto: difusión)

Camino a Tokio

Para no perder ritmo, Diana y María Pía entrenan cincos días a la semana y dos descansan. En la mañana, hacen yoga y cardio, y en la tarde siguen una sesión para fortalecer los músculos. Están a la espera de que se levanten las restricciones para poder saltar al mar con el bote y navegar. “Como todo el año la universidad será online, hemos quedado en que, una vez vez terminado el periodo de aislamiento, nos juntemos en Paracas y todos los días que podamos nos metamos al agua”, indica Diana.

“Tenemos que trabajar en full maniobras, full desoxidación y después empezar a meter algo más técnico”, añade. Eso sí, las dos deportistas de 20 años aclaran que seguirán este plan siempre y cuando las leyes lo permitan.

Luego, cuando las fronteras se abran, la idea es volar a Argentina, Brasil o Europa, y prepararse con fuerza para sus primeros Juegos Olímpicos. Cabe la posibilidad de que se reúnan con otras veleristas de Sudamérica para que todas juntan practiquen en un solo lugar. Esto dependerá del trabajo conjunto entre las federaciones de vela de la región y de que los Gobierno de América del Sur levante sus restricciones.

Pero, ¿qué es lo primero que harán Diana y María Pía apenas puedan salir?

"Quiero correr tabla. Debería decir que quiero navegar. Aunque, en realidad, lo que más quiero es meterme al mar”, asevera Diana.

"Quiero salir y sentir la libertad de ir a donde quiera. Me gustaría ver a mis amigas, que de verdad las extraño un montón, pero no se si pueda por la posibilidad de contagio. También quiero ir a Paracas a navegar”, concluye María Pía.

Las dos deportistas publican fotos y videos de sus entrenamientos y torneos en la cuenta de Instagram: 49erfxperu. (Video: 49erfxperu)

