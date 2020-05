El Roland Garros 2020 sigue en la incertidumbre. Hasta el momento se sabe que se llevará a cabo del 20 de septiembre al 4 de octubre. Se postergó hasta esas fechas debido a la pandemia del nuevo coronavirus, el cual ha afectado a todo el planeta.

Aún no hay una vacuna contra este mal y no es seguro que esté controlado para fines de año. Por eso, la Federación Francesa de Tenis (FFT) no puede confirmar si el Gran Slam de tierra batida se disputará con público. Existe la opción de celebrarlo a puertas cerradas.

“Organizarlo sin aficionados permitirá que funcione parte de la economía, con los derechos de televisión y patrocinios. No descartamos ninguna opción", declaró Bernard Giudicelli, presidente de la FFT, al diario francés Le Journal du Dimanche.

Sin embargo, si deciden arriesgar y jugar el ‘major’ parisino sin público presente, la organización perdería el 50% de los ingresos, de acuerdo a las estimaciones del medio galo L’Equipe. Esto, sin duda, sería un tremendo golpe al tenis francés.

Por el momento, los organizadores ya empezaron a devolver el dinero a las personas que habían comprado su entrada para el Grand Slam. Esta decisión podría ser una mala señal.

Francia es el quinto país europeo con más casos de coronavirus y el sexto a nivel mundial. Desde que inició la pandemia, ha registrado más de 178 mil contagios y más de 26 mil personas muertas por la covid-19, enfermedad provocada por el nuevo virus.

TE PUEDE INTERESAR