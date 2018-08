El 29 de diciembre de 2016, DeMar DeRozan se convirtió en el máximo anotador de los Toronto Raptors, ahora su exequipo de NBA. Todo un logro que fue destacado desde su entrenador hasta el último hincha; sin embargo, el escolta no tenía motivos para sonreír, ya que hasta el día de hoy libra una batalla contra la depresión, enfermedad que lo acompaña desde niño.



DeMar DeRozan nació el 7 de agosto de 1989 en Compton, California. Allí, vivió con sus padre, Frank y Diane. Cuando él era un niño, su madre fue diagnosticada con lupus (enfermedad autoinmunitaria crónica que afecta articulaciones y demás).



DeRozan cursó estudios secundarios en el Compton High School, en donde destacó por su gran juego. Incluso, DeMar fue catalogado como una de las 10 promesa de la promoción 2008, según Rivals.com. Durante sus cuatro años en el colegio, jugó en diferentes equipos de básquetbol, siendo figura en cada plantel.

En 2007, DeRozan eligió al equipo de básquetbol de la Universidad del Sur de California sobre la Estatal de Arizona y la de Carolina del Norte. En su primer juego con los Trojans (como se les conoce a los de la Universidad del Sur de California), anotó 21 puntos y siete rebotes ante Azuza Pacific en la victoria de su club por 85-64 en un partido de exhibición.



Sus primeros puntos de la temporada llegaron en el triunfo ante UC Irvine, DeRozan convirtió 14 veces. DeMar y sus compañeros llegaron hasta el torneo NCAA de la Primera División de Básquetbol; sin embargo, cayeron en la segunda ronda ante la Universidad de Michigan.



Esa temporada, DeRozan promedió 13.9 puntos y 5.7 rebotes por partido. Además, fue elegido como mejor jugador del torneo de la Pacific-10 Conference tras registrar 19.8 puntos en la competencia.



(Getty Images) DeMar DeRozan promedió 29.2 puntos y 7.9 rebotes por partido en su año senior. (Getty Images) Getty Images

Aunque aún le faltaban tres años en la Universidad, DeMar tuvo que renunciar al equipo de baloncesto del Sur de California para poder cubrir los gastos médicos de su madre. Tras ello, en 2009, decidió entrar al Draft de la NBA.



El 25 de junio de 2009, DeMar fue seleccionado en la posición nueve por los Toronto Raptors. A pesar de lo que decía los analistas sobre DeRozan, el equipo canadiense se arriesgó y tomó la decisión de fichar al escolta de 2.01 metros de estatura. Y no falló.



DeRozan se unió a los Toronto Raptos, quienes ya contaban en su alineación con Chris Bosh, Andreas Bargnani, José Calderón y Hedo Turkoglu. En su primera temporada en la NBA, DeMar logró solo anotar 8.6 puntos por juego. Luego de una pretemporada rigurosa, el escolta anota 37 puntos contra los Houston Rockets el 31 de diciembre de 2010.



(Getty Images) DeMar integró el mejor quinteto rookie 2009 de la NBA. (Getty Images) Getty Images

Las siguientes tres temporadas, DeRozan continuó elevando su nivel, registrando 17.2, 16.7 y 18.1 puntos por juego. El 22 de enero de 2014, contra los Dallas Mavericks, el escolta anotó 40 puntos, disparando 15 de 22 desde el campo. Sus jugadas y puntos le valieron el llamado al All-Star Game para la Conferencia Este.



En ese juego, DeRozan anotó 8 puntos, tres rebotes y 2 asistencias en tan solo 15 minutos de participación. El 1 de febrero de 2010, registró 36 puntos y 12 asistencias. Uno de sus mayores hazañas con los Raptors ocurrió el 28 de marzo. De la mano del ‘10’, el equipo de Toronto clasificó a los playoffs por primera vez desde 2008.



La temporada 2013-14 para DeRozan significó nuevos récords en su carrera, ya que alcanzó 22.7 puntos, 4.3 rebotes, 4.0 asistencias. Así, los Raptors marcaron 48-34 y un tercer puesto en la Conferencia Este.



(Getty Images) DeMar jugó 77 partidos en su primera temporada con los Raptors. (Getty Images) Getty Images

En su primer partido de postemporada, ante los Nets de Brooklyn, el 19 de abril de 2014, DeMar anotó 14 puntos. En el juego 2, registró 30 tantos, misma cantidad que el tercer partido. Justamente, en ese juego, DeRozan se convirtió en el primer jugador de los Raptors en anotar 30 puntos en juegos consecutivos de postemporada desde Vince Carter, aunque al final perdieron la serie.



El 14 de julio de 2016, luego de su millonario contrato por cinco años más con los Raptors, DeMar hizo una gran revelación. “Esta depresión saca lo mejor de mí. No importa cuán indestructibles parezcamos, todos somos humanos al final del día. Todos tenemos sentimientos, no es algo que me avergüence”, reveló el ‘10’.



En los siguientes años, DeMar volvió a destacar como la figura de Toronto; sin embargo, en el verano de 2018, anunció su traspaso a los San Antonio Spurs. Aunque, ahora los fanáticos de los Raptors tengan una desazón por su marcha no pueden olvidar que fue el líder de la franquicia al llevarlos por cinco temporadas seguidas a los Playoffs.



En su última temporada, logró el título de la División Atlántico y el mejor récord del Este por primera vez en la historia del equipo. DeMar, de 29 años, deja un legado en Toronto para volar a Texas con su nuevo equipo.



(Getty Images) DeMar jugó cinco playoffs con los Raptors. (Getty Images) Getty Images

Logros y reconocimientos de DeMar DeRozan:

*Mejor quinteto rookie de la Pac-10 (2009)

*MVP del torneo de la Pac-10 (2009)

*All-Star (2014, 2016, 2017 y 2018)

* Tercer Mejor Quinteto de la NBA (2017)

* Segundo Mejor Quinteto de la NBA (2018)

* Magic Johnson Award (2018)