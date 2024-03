El elenco de Enderson Moreira no mostró su mejor versión, siendo impreciso en lo colectivo y falto de individualidades , todo esto sumado al gran trabajo de los ‘albos’, que nunca se tiraron atrás y le plantaron partido en el mediocampo, quitándole la pelota y haciendo su negocio. Ni Martín Cauteruccio, goleador del campeonato pudo sobresalir, fue neutralizado, pero a los 90+2′, tras un córner de Yotún, Ignacio apareció como salvador para desatar la locura en el Gallardo y poner a los celestes en lo más alto de la tabla, junto a Universitario.

Ignácio da Silva marcó el 1-0 de Sporting Cristal sobre Atlético Grau. (Video: L1 MAX)

Las claves de partido

Se vistió de héroe

Cuando parecía que el partido terminaba 0-0, Yoshimar Yotún cobró un tiro de esquina e Ignacio llegó desde atrás, se elevó sin marca y desató la locura en el Gallardo en los descuentos. El central brasileño apareció para anotar el único tanto de la victoria y darle los tres puntos a Cristal. ‘Nachito’ se vistió de Cauteruccio y fue él quien pudo romper la valla del ‘Pato’ Álvarez.

Ignacio venía realizando una actuación aceptable ante los ‘albos’, que lograron neutralizar el ataque rimense, en especial a Cauteruccio, por lo que el equipo de Moreira perdió peso ofensivo con la marca férrea al uruguayo. No obstante, el brasileño tomó la lanza para ser la figura del partido y el salvador, en un encuentro que se le había complicado a los celestes.

No pudo ser esta vez

Martín Cauteruccio había mal acostumbrado a todos los hinchas celeste marcando hat-tricks y dobletes en todos los partidos, tanto en el torneo local como en la Libertadores. Sin embargo, iba llegar la vez en que el uruguayo no iba a marcar, y así sucedió ante Atlético Grau. El elenco de Ángel Comizzo tuvo una destacada marca contra ‘Caute’, para no dejarlo solo.

Rodrigo Tapia y Daniel Franco se turnaban para marcar a Cauteruccio y dejarlo así nunca solo para que pueda anotar. El charrúa nunca estuvo cómodo, no remató a puerta ni tampoco tuvo un tiro desviado, sencillamente lo anularon. Fue cambiado a los 90′ por Irven Ávila.

No estuvo inspirado

Al igual que ante The Strongest en el Nacional, Joao Grimaldo no estuvo fino en el partido. Venir de una lesión hizo que perdiera ritmo, esto sumado a la imprecisión colectiva que sufrió el equipo ante Atlético Grau. Por más que ganaba sus duelos individuales, al ‘Picante’ le costó estar fino en el último cuarto de cancha y a los 82′ fue cambiado por Alejandro Hohberg.

Según los datos de Sofascore, Grimaldo dio un solo pase clave, acertó dos de los cinco centros que realizó, un balón largo de dos posibles y no tuvo ningún tiro al arco o remate desviado.

Apareció en el momento exacto

Hasta antes del gol sobre la hora de Cristal, todo el equipo celeste, en especial de la mitad de cancha hacia adelante, no estaba teniendo su mejor partido. No estaban precisos y Yoshimar Yotún no tenía esa claridad de otros encuentros, para limpiar jugadas o atreverse a rematar de lejos.

Sin embargo, jugadores como él, con jerarquía, pueden aparecer en cualquier momento y así fue. Yotún cobró un tiro de esquina a los 90+2′ al centro del área para la cabeza de Ignacio, quien mandó a guardarla. El capitán rimense así fue clave repartiendo la asistencia del partido.





