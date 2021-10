Diego Elías continúa demostrando su buen nivel en la temporada 2021 en la PSA (Asociación Profesional de Squash). Esta vez, el peruano logró su clasificación a la semifinal del Qatar Qterminals Classic 2021, que se desarrolla en Doha.

El ’Puma’ superó por 3-1 al alemán Raphael Kandra con parciales 11-9, 8-11, 14-12, 11-1 en 63 minutos de juego. ”Ha sido un oponente muy duro. Jugamos hace dos semanas en el US Open y yo ganaba cómodamente, pero luego él empezó a pelear y fue un partido muy duro”, dijo Elias.

“Estoy muy contento de cómo luché y estoy contento con esta victoria. Estoy jugando muy lejos de mi mejor nivel esta semana. No he jugado bien, pero estoy muy contento con la forma en que he cerrado cada partido”, agregó.

“Seguí luchando hasta el final y tal vez en el pasado hubiera sido diferente y simplemente me hubiera rendido y me hubiera ido a casa. Ahora es diferente. Creo que estoy listo para ganar torneos y estoy contento con esta actuación”, relató el peruano.

”Llegué a mi primera semifinal importante aquí en Qatar. Ahora es el momento de llegar a mi primera final”, finalizó el peruano.

El siguiente rival de Diego Elías será el galés Joel Makin, quien lega de vencer a Mazen Hesham por 3-0 (11-9, 11-4, 11-3). El partido será este viernes (4:00 pm, hora peruana) y el ganador irá por el título del torneo.