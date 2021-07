El tiempo se muestra relativo muchas veces y la edad parece no pasar factura por algunos deportistas. Mientras más experiencia, se vuelve más difícil superarlos. Este es el caso de Eliud Kipchoge, quien a sus 35 años, se mantiene vigente y es uno de los favoritos a ganar la maratón masculina en Tokio 2020. Parece una locura, pero posee el récord mundial de 2:01:39, logrado en Berlín 2018. En Río 2016, alcanzó la medalla de oro y participa en los Juegos Olímpicos desde Atenas 2004 donde consiguió el bronce. De nacionalidad keniata, también tiene una historia por contar.

Eliud Kipchoge pasó por duros momentos antes de llegar al éxito, su historia no se diferencia tanto como el resto de atletas de Kenia. De joven limpiaba, cocinaba y arreglaba jardines luego de entrenar para poder costearse todo solo. Dormía en el centro de Iten en una cama de plaza y media, humildemente. Años después, consiguió hasta auspiciadores para zapatillas. Un lujo.

Los números de Eliud Kipchoge

El keniano Eilud Kipchoge se impuso en el maratón de los Juegos Olímpicos de Rio 2016 con un tiempo de 2.08:44, por delante del etíope Feyisa Lilesa (2.09:54) y el estadounidense Galen Rupp (2.10:05). Kipchoge disputaba su octavo maratón, ganando seis de los siete anteriores (Hamburgo en 2013, Rotterdam y Chicago en 2014, Londres y Berlín en 2015 y de nuevo en la capital británica en 2016), siendo segundo en uno (en Berlín en 2013).

Antes había destacado en pruebas de fondo, siendo bronce en los Juegos de Atenas 2004 y plata en Pekín 2008 en 5.000 metros, con un oro en el Mundial de París 2003 y una plata en Osaka- 007 en la misma distancia.

Con 35 años, Kipchoge se ha convertido en el mejor corredor de maratón de todos los tiempos. Ha ganado 12 de los 13 maratones en los que participó durante su carrera como corredor, incluido el maratón de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y cuatro maratones de Londres. También tiene el récord mundial de maratón para una carrera durante la competencia: un tiempo vertiginoso de 2:01:39, establecido en el maratón de Berlín de 2018, y superando un enorme minuto y 18 segundos del récord anterior.

El 12 de octubre de 2019, Kipchoge corrió 42 km en el tiempo de 1:59:40, en un recorrido especial en Viena, Austria. No contó como un récord mundial oficial de maratón, porque no se siguieron las reglas de competencia estándar para el ritmo y los fluidos, y no fue una carrera ‘abierta’.

¿Qué dijo Kipchoge sobre la postergación de Tokio 2020?

“La primera vez fue como un shock, y no lo asimilé bien, pero después de un tiempo convencí a mi mente a aceptar el cambio. Soy un defensor del cambio. Y en estos momentos necesitamos cambiar”, declaró.

Aunque el entrenamiento durante este periodo, aunque ahora es solitario, no ha cambiado mucho. Ha atenuado su régimen, pero todavía es capaz de acumular kilómetros en sus ‘carreras diarias temprano en la mañana’.

“Estos son momentos realmente extraños en los deportes en general, especialmente para nosotros, los corredores, que nos encontrábamos en buen momento de forma. En esta época, cualquier fin de semana habría maratones en grandes ciudades”, explica.

“Pero el maratón es como la vida: tenemos recorridos llanos, y con bajadas y subidas. Ahora nos encontramos en un recorrido de subida; este es el momento más duro. Es como cuando en un maratón sufres por subir una cuesta”.

La misión de Tokio y la posibilidad del récord olímpico

“Me alegro de haber probado mi preparación física en un maratón a pocos meses de Tokio (...) Voy a poder volver a Kenia para seguir entrenándome”, señaló Eliud Kipchoge luego de competir en una maratón que tuvo lugar en Países Bajos.

Se dirigirá a Tokio 2020 como gran favorito para el título de maratón, y el clima sin duda debería adaptarse a él. La carrera, que tendrá lugar el 9 de agosto, se trasladó de Tokio a Sapporo, en el norte de Japón, por temor al calor de la capital japonesa, pero aún debería hacer mucho calor.

