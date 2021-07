El sueño de todo deportista se define en logro de títulos y obtener trascendencia en el deporte en el cual se desempeña. Los Juegos Olímpicos Tokio 2020 verán el regreso del golf y en México se muestran atentos a ello. María Fassi es una de las participantes de la delegación y, por una lesión, sintió el peligro de no participar en este evento deportivo. Tras recuperarse con éxito, cumplirá uno de sus objetivos.

María Fassi se encontraba lista a inicios de 2020 y en su mejor momento para representar a México en la cita olímpica. Sin embargo, el parón de la pandemia la afectó como a todo deportista. Parece que el 2021 no ha comenzado con el pie derecho porque una lesión de la rodilla la alejó durante siete semanas. Tokio 2020 es un reto aparte para mejorar su nivel y representar a México por todo lo alto.

“Era una de las ilusiones más grandes que tenía para este calendario, me dolió bastante, pero entiendo, admiro y respeto la decisión que tomó el Comité Olímpico Internacional. Este tiempo me ayudará para mejorar la parte física y emocional, mucho más de lo que esperaba”, comentó.

Profesionalización y primer título de María Fassi

Nacida en Pachuca Hidalgo, inició su trayectoria a los siete años de edad. Su admiración hacia Lorena Ochoa la llevó a inmiscuirse en este camino.

“Al inicio como una niña normal veía a Lorena Ochoa jugar y siempre decía que me gustaría poder hacer lo mismo; soñaba con jugar en la LPGA y todo eso. La verdad es que me llena de orgullo y de mucha alegría a ver hasta donde he llegado, darme cuenta que poco a poco esos sueños de niño se han ido cumpliendo y además todavía con mucho camino por delante”, declara.

La tarjeta LPGA Tour la obtuvo en diciembre de 2018, pero es profesional desde mayo de 2019. Su debut fue en Estados Unidos en el Women’s Open donde terminó T12. Los mejores resultados que ha tenido dentro de la LPGA fue en Walmart NW Arkansas Championships donde obtuvo la posición 15, y en el ShopRite LPGA Classic en Nueba Jersey donde logró el peldaño 13.

En el 2020, a pesar de la pandemia mundial, María Fassi califica al 2020 como un buen año porque obtuvo su primer título como profesional. La presea se dio en el Cooper Comunities NWA Classic que se jugó en Arkansas.

“El camino en el profesional es muy distinto y hoy por hoy es mi trabajo, y este año estaba en la incertidumbre de saber si íbamos a jugar o no, además yo tuve un falso positivo, pero aún así ha sido un año muy exitoso donde pasé muchos cortes y empecé a tener un poco de más consistencia en mi juego, y todo este aprendizaje me lo llevó para el año que viene y seguir afinando esos detalles que te hacen terminar en el lugar 30 o 15, y ahora la meta es finalizar en el lugar cinco y después con el trofeo en la mano”, señala Fassi.

El camino a Tokio de María Fassi

“Yo me acuerdo de más pequeña ver los olímpicos y siempre me imaginaba estando en el podio, ver cómo bajan las tres banderas y que la de México esté en medio y poder escuchar el himno nacional; creo que es una experiencia única porque una vez que vas a unos olímpicos eres un atleta olímpico para el resto de tu vida, el impacto que tienen los Juegos Olímpicos en la carrera de un atleta es mucho más allá de lo que podemos llegar a explicar, estoy muy feliz y muy contenta de que todo el trabajo y todos los sacrificios y el esfuerzo que hice durante tantos años se vea reflejado en mi clasificación a mis primeros Juegos Olímpicos”, expresó María Fassi para ESPN en entrevista.

María Fassi es conocida por su juego corto y pegar largo con firmeza desde el tee. Las expectativas en la cita olímpica son altas porque es consciente que todo su accionar es fruto de largos años de entrenamiento. “Estoy trabajando mucho alrededor de green y en el green para estar tranquila para el jueves”, finalizó la golfista mexicana que estará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La golfista ya tuvo la oportunidad de ser parte de Juegos Universitarios y también fuer parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud que considera una gran experiencia de cara a Tokio 2020.

“Yo desde que me hice profesional no he podido ponerme los colores de México como tiene que ser, así que estoy muy emocionada por hacer eso una vez más y definitivamente en mi cabeza creo que puedo ganar; creo que puedo estar levantándole los brazos a las que estarán en segundo y tercer lugar y escuchando el himno nacional Mexicano, confió mucho en el juego de mis compañeros y podemos ilusionarnos con una medalla”, declara con gran sentimiento.

María Fassi integrará el equipo mexicano junto con Gaby López, Abraham Ancer y Carlos Ortiz, la hidalguense considera que México lleva un cuadro muy poderoso en ambas ramas y tienen posibilidades reales de ganar alguna medalla olímpica en Tokio.

