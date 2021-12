Ubicó al Perú en lo más alto. Florencia Chiarella se encargó de darle otra alegría al país en el plano deportivo, al coronarse campeona mundial juvenil de vela en la modalidad láser radial. La navegante sabe que está en el inicio de una carrera exitosa y ambiciona más logros deportivos.

“No me la creo hasta ahora, son un montón sentimientos encontrados. Pensé que lo hice por fin, muy orgullosa de mi misma. Es un paso hacia el futuro, se me abrirán bastantes puertas. Me hace replantear mis objetivos y seguir luchando para ser una mejor persona e igual que navegante”, manifestó la deportista de los registros de la Federación Peruana de Vela, que recibe un importante apoyo del IPD por concepto de subvenciones económicas.

¿Desde qué edad estás en el deporte de la vela y cómo fueron tus inicios?

“A los ocho años empecé en un velero optimist, en la academia de mi club. Luego llegaron competencias en mi club, fui mejorando y evolucionando, hasta representar al Perú en varios campeonatos internacionales”.

¿Cuáles son los principales resultados que has conseguido en este deporte hasta el momento?

En torneos internacionales empecé a competir a los 11 años en optimist. Fui campeona sudamericana en el 2018, fui y sigo siendo la primera peruana en ganar un Sudamericano en total y la primera mujer. Logré el primer puesto en el campeonato por equipos en el 2018 en Uruguay. En campeonatos nacionales he ganado podio en casi todas las categorías en el 2017, 2018. Tengo tres mundiales, cuatro sudamericanos y un norteamericano”.

Después viene el cambio de categoría…

“Tuve que cambiar porque el optimist solo es hasta los 15 años, pasé a un catamarán. En láser, que es lo que hago actualmente, tengo el tercer puesto en femenino y primer lugar en femenino sub 19 en el Campeonato Sudamericano de Río de Janeiro este año, quinto puesto en los Panamericanos Junior en Cali Colombia y ahora el primer puesto en el Campeonato Mundial Juvenil.

¿Cuáles son tus objetivos inmediatos y a largo plazo?

“Mi objetivo es subir de peso, porque para competir en senior voy a requerir aumentar cinco kilos de masa muscular, otra de mis metas inmediatas es ubicarme en el top cinco del Campeonato Sudamericano en la general y ganar podio femenino donde habrán chicas olímpicas y del circuito. También pelearé la clasificación para los Juegos Olímpicos de París y espero estar en un alto nivel”.

¿Alguna afición por otro deporte?

“Práctico varios deportes, montar skate, así iba a mi colegio, estuve en la selección de fútbol femenino de mi escuela y en atletismo”.

¿Cuál es el tipo de apoyo que recibes de tu Federación o de terceros?

“Recibo apoyo por parte de la Federación en eventos internacionales como sudamericano y mundial, espero poder alentar a empresas privadas a apoyarme después de la obtención del título mundial, para seguir preparándome en eventos futuros y poder cumplir mi sueño de correr unos Juegos Olímpicos”.