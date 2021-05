Giro de Italia 2021 EN VIVO VER Etapa 18 EN DIRECTO y ONLINE vía ESPN 2 y Caracol TV: sigue este jueves desde las 4:30 de la mañana (horario colombiano y peruano) la decimoctava jornada entre Rovereto y Stradella, con 231 kilómetros de recorrido. El ciclista colombiano Egan Bernal, portador de la maglia rosa, buscará ganar y seguir estirando su ventaja.

Con 231 kilómetros, la Etapa 18 será la más larga del Giro de Italia, con un final ondulado que podría evitar la llegada masiva. La llamada etapa maratón atravesará el valle del Po de norte a sur. Las carretera son rectas y anchas, pero la cuota de peligro serán los numerosos cruces en las ciudades.

Mientras que los últimos 30 kilómetros podrían ser emocionantes a la espera de algún ataque. Y aunque el colombiano Egan Bernal es el portador de la maglia rosa, tuvo muchas complicaciones en la jornada anterior, en la que ganó el irlandés Daniel Martin.

Giro de Italia 2021 Etapa 18: horarios y canales en el mundo

Perú - 4:35 am / ESPN 2

España - 11:35 pm / Eurosport 1 / DAZN

México - 4:35 am / ESPN Deportes

Chile - 5:35 am / ESPN 2

Ecuador - 4:35 am / ESPN 2

Colombia - 4:35 am / ESPN 2 / Caracol TV

Argentina - 6:35 am / ESPN 2

Uruguay - 6:35 am / ESPN 2

Martin, que compite para Israel Start-Up Nation, atacó en un despegue al inicio de un difícil ascenso hacia la meta y cruzó solo, para añadir a sus dos victorias en etapas en el Tour de Francia y la Vuelta de España. ”Para eso vine aquí y yo sabía que hoy era una de mis últimas oportunidades”, dijo.

João Almeida fue segundo, 13 segundos detrás de Martin, al final de la ruta de 193 kilómetros (120 millas) de Canazei a Sega di Ala, que tuvo además otros dos ascensos de categoría. Simon Yates cruzó la meta en tercero, 30 segundos detrás de Martin, para avanzar de quinto a tercero en la tabla general, 3 minutos y 3 segundos debajo de Bernal.

El colombiano, Bernal, que compite por Ineos Grenadiers, se rezagó del grupo de sus principales rivales poco antes del final del ascenso y cruzó en séptimo. El campeón del Tour de Francia del 2019 vio su ventaja sobre Daniano Caruso reducida a 2:21.

”Hoy no ha sido mi mejor día pero no he perdido mucho tiempo, sólo unos segundos respecto a Caruso.”, dijo Bernal. “Al final, es un día más, ahora vamos a pensar en mañana. Yates ha ido muy rápido, ha hecho una subida impresionante. Intenté seguirlo y quizás me equivoqué al seguirlo inmediatamente. Este Giro termina en Milán, cada día se puede perder o ganar mucho tiempo, tengo que estar concentrado”.