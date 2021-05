Aunque ya lleva varios meses retirado, Khabib Nurmagomedov sigue siendo noticia en el mundo de los deportes de contacto. Eso sí, esta vez no por algún interés de que vuelva a UFC, sino por una posible pelea que no se llegó a dar contra Floyd Mayweather Jr.

Según reveló el agente del excampeón de UFC, el ruso declinó pelear contra ‘Money’, pese a que la oferta era una valiosa suma de dinero. En una entrevista en el podcast de Mike Tyson, Ali Abdelaziz señaló que a su patrocinado le ofrecieron una millonaria cifra.

“A Khabib le ofrecieron 100 millones de dólares después de retirarse para pelear contra Floyd Mayweather. 100 millones”, señaló Abdelaziz. La negativa del ruso, más allá de todo el show mediático que se pudo armar, fue esencialmente porque ya está retirado y quiso mantener su palabra.

“Puedes preguntarle a Floyd y te dirá que Khabib dijo: ‘No, estoy retirado. Le dije a mi madre que me he retirado y voy a cumplir la promesa que le hice. Si mi madre me dice que pelee de nuevo, tal vez lo haga, pero ahora mismo me dijo que no pelee. Vengo de una cultura musulmana en la que respetamos mucho a nuestras madres. No podemos ir al cielo sin el permiso de nuestra madre”, contó.

Por otro lado, el agente del ‘Águila’ también señaló que recibió una oferta similar por parte de UFC para pactar una revancha contra Conor McGregor. Sin embargo, para Khabib, un combate contra George St. Pierre sería lo más ideal, en caso volvería del retiro.

“Hace dos semanas o 10 días, Dana White me llamó. Dijo, ‘GSP pelearía con Khabib en una pelea sin título en las 165 libras’. En cierto modo, hemos estado esperando a Georges. Me gusta Georges, es amigo mío”, manifestó Abdelaziz.

Otro gran nombre por el que el excampeón de peso ligero podría volver a pelear sería el de Kamaru Usman, monarca wélter. “Nunca ha perdido en el octágono. En cierto modo, si Khabib quiere volver y pelear, sería con alguien invencible y, oye, tienen casi el mismo peso. Yo estaré más que feliz de algo así y UFC también. Sería una pelea tan grande”, respondió el agente.